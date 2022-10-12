Tử vi 5 ngày tới (12-16/10): 3 con giáp vươn lên chạm nóc trong sự nghiệp, cấp trên ký quyết định thăng chức tăng lương, tiền của dồi dào, đeo vàng đỏ tay, ấm no bền vững

Tử vi 5 ngày tới (12-16/10) dự báo, 3 con giáp sự nghiệp khởi phát mạnh mẽ, cơ hội thăng chức trong tầm tay, tiền bạc tăng tiến, gia đạo ấm no

Tuổi Tý Xem tử vi con giáp 5 ngày tới, sự nghiệp của người tuổi Tỵ về cơ bản là tốt. Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh cho thấy, bạn đã đạt được những thành tích đáng nể, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội được cất nhắc. Có những chuyện tưởng chừng khó khăn nhưng khi bạn bắt tay vào làm lại trở nên đơn giản, kết quả tốt đẹp. Hứa hẹn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí vượt quá cả mong đợi. Những cố gắng từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo ghi nhận, và bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình. Trên phương diện kinh doanh, sao Thiên Đức cùng với Thiên Tài và Thực Thần phù trợ khiến cho 5 ngày tới, thời cơ làm ăn sẽ đến với những người làm ăn. Người làm ăn nếu nắm bắt đúng cơ hội thì bạn dễ đạt được mục tiêu mà mình đặt ra từ trước đó, đem lại lợi nhuận không chỉ cho chính bản thân mà còn cho người khác. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Trên phương diện kinh doanh, sao Thiên Đức cùng với Thiên Tài và Thực Thần phù trợ khiến cho 5 ngày tới, thời cơ làm ăn sẽ đến với những người làm ăn. Ảnh minh họa Tuổi Sửu Tuổi Sửu đón nhận tin vui cát lành trong 5 ngày tới khi mà bản mệnh được cát tinh soi chiếu, đường công danh sự nghiệp nhờ đó mà cũng suôn sẻ, thuận lợi hơn phần nào. Bản mệnh có thêm động lực để tiến bước cũng như được chỉ đường dẫn lối để tìm thấy được đường đi, phát triển được những tiềm năng của mình, tạo ra không gian lớn hơn cho bản mệnh thể hiện khả năng sáng tạo trong công việc. Sửu đã biết cách để thể hiện năng lực của mình, gây được nhiều ấn tượng tốt với lãnh đạo.



Điểm sáng trong thời gian này có lẽ chính là đường tài lộc khởi sắc không ngừng. Con giáp này có nhiều cơ hội để phát tài, thu về tiền bạc đầy tay nên chẳng lo túng thiếu. Người làm kinh doanh sẽ bán buôn tốt vô cùng, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Người làm công ăn lương thì ngoài thu nhập chính còn có cả thu nhập phụ nữa. Tử vi nhắc nhở con giáp tuổi Sửu nên tập trung làm việc để tiết kiệm thời gian, đừng để cơ hội vụt qua khỏi tầm tay. Bởi thời cơ tốt đẹp không phải lúc nào cũng đến. Tuổi Sửu đón nhận tin vui cát lành trong 5 ngày tới khi mà bản mệnh được cát tinh soi chiếu, đường công danh sự nghiệp nhờ đó mà cũng suôn sẻ, thuận lợi hơn phần nào. Ảnh minh họa Tuổi Hợi 5 ngày tới sẽ là thời điểm rực rỡ trong sự nghiệp đối với người tuổi Hợi, hứa hẹn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí vượt quá cả mong đợi. Những cố gắng từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo ghi nhận, và bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình. Bạn là người làm việc có trách nhiệm nên dễ được cấp trên cất nhắc. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng trước đó, nhờ thế mà được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều trọng trách.

Tử vi cho biết, con giáp này sẽ dễ dàng nâng cao nguồn tài chính của mình tại thời điểm này nhờ quý nhân nâng đỡ nhiệt tình. Chuyện làm ăn diễn ra khá suôn sẻ với bản mệnh trong 5 ngày tới, nhờ có sự thông minh, nhanh nhạy cùng với các mối quan hệ rộng. Thậm chí Hợi còn có thể thu về được một khoản vượt quá mong đợi. Bản mệnh hãy nhân cơ hội này để thực hiện các kế hoạch đầu tư, dũng cảm thử sức và tìm tòi con đường phát triển mới, sớm muộn sẽ xây dựng được cơ ngơi hoành tráng. 5 ngày tới sẽ là thời điểm rực rỡ trong sự nghiệp đối với người tuổi Hợi, hứa hẹn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí vượt quá cả mong đợi. Những cố gắng từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo ghi nhận, và bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình. Ảnh minh họa * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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