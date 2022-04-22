Tử vi 4 ngày tới (23/4 - 26/4): Song hỷ lâm môn, 3 con giáp gánh bạc tỷ vào nhà, tiền nhiều vô kể, cứ vơi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 22/04/2022 10:08

Nếu thuộc top 3 con giáp may mắn nhất trong 4 ngày tới, ắt hẳn gia chủ sẽ tiêu pha thả ga, tiền chất như núi, muốn nghèo cũng khó.

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là người thông minh, tinh tế và biết tận dụng thời cơ để vươn lên. Thế nên, càng vững vàng, kiên định con giáp giàu có này càng lắm của nhiều tiền, phú quý hơn người. Trong 4 ngày tới, con giáp làm chơi hưởng thật, làm một hưởng mười.

Con giáp phú quý này sẽ một bước đổi đời, muốn khổ cũng không được. Tuổi Mão sẽ được thần tài đổ lộc xuống đầu, chẳng cần nhọc công vẫn có của nả chật nhà. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, nỗ lực vươn lên thì Tuất ắt bước lên đỉnh vinh quang, quơ tay là hốt bạc.

Tử vi 4 ngày tới (23/4 - 26/4): Song hỷ lâm môn, 3 con giáp gánh bạc tỷ vào nhà, tiền nhiều vô kể, cứ vơi lại đầy - Ảnh 1
Trong 4 ngày tới, con giáp làm chơi hưởng thật, làm một hưởng mười - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là người có trách nhiệm, không ngừng nỗ lực vươn lên nên chỉ cần chí thú làm ăn ắt sẽ phát tài. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm thì trong 4 ngày tới, tuổi Tuất sẽ thăng hoa rực rỡ.

Làm một hưởng mười, tiền nhiều vô kể, két lúc nào cũng chật cứng tiền chính là lá số trời sắp đặt cho Tuất. Không chỉ vậy, con giáp tuổi Tuất sẽ ngập trong biển tiền, tiêu mãi không hết. Ngoài vận tài lộc, sao đào hoa cũng chiếu mệnh tuổi Tuất tìm được chân ái đời mình.

Tử vi 4 ngày tới (23/4 - 26/4): Song hỷ lâm môn, 3 con giáp gánh bạc tỷ vào nhà, tiền nhiều vô kể, cứ vơi lại đầy - Ảnh 2

Sau những thăng trầm thì trong 4 ngày tới, tuổi Tuất sẽ thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn sinh ra đã may mắn hơn người, không sợ khổ cực nên sớm thành công, tương lai xán lạn. Càng nằm gai nếm mật, trầy da tróc vảy con giáp may mắn này sẽ càng đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hiển vinh.

Sách tử vi có nói, trong 4 ngày tới dù làm thuê hay làm chủ Thìn cũng quơ tay hốt bạc, tiền ùa về tận cửa. Con giáp may mắn này sẽ có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình. Công danh xán lạn, phất lên như diều gặp gió, lợi nhuận khổng lồ là những gì Ngọ xứng đáng có được.

Tử vi 4 ngày tới (23/4 - 26/4): Song hỷ lâm môn, 3 con giáp gánh bạc tỷ vào nhà, tiền nhiều vô kể, cứ vơi lại đầy - Ảnh 3
Trong 4 ngày tới dù làm thuê hay làm chủ Thìn cũng quơ tay hốt bạc, tiền ùa về tận cửa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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