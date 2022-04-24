Tử vi 4 ngày nghỉ lễ (30/4 - 3/5): 3 con giáp đón nhận nhiều hồng phúc trời ban, thu về bổng lộc ngập lối, đếm tiền sái tay

Tâm linh - Tử vi 24/04/2022 20:30

4 ngày nghỉ lễ (30/4 - 3/5): 3 con giáp may mắn đón nhận nhiều hồng phúc trời ban, thu về bổng lộc ngập lối, đếm tiền sái tay.

Tuổi Thìn

Trong 12 con giáp, tuổi Thìn là kiểu người trung thực, lương thiện, có phần mềm yếu nhưng lại đầy lý tưởng sống và hoài bão của bản thân. Người sinh năm Thìn tài lộc khó đến sớm, nhưng một khi vượng phát thì một đời ấm no.

Sinh ra đã mang mệnh của bậc đế vương, con giáp may mắn mang phú quý trong người, dù ở hoàn cảnh nào họ cũng sống với một thái độ kiên định, ngay thẳng và phong thái hiên ngang. Kể cả trong dịp lễ (30/4 - 3/5) này, phúc phần của bản mệnh càng dày càng đầy. Những chú Rồng sẽ có quý nhân giúp đỡ, cuộc sống thuận lợi, dễ dàng nghỉ ngơi trong biển vàng.

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Dịp lễ (30/4 - 3/5) này, phúc phần của bản mệnh càng dày càng đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, không ngại đối mặt với khó khăn trắc trở để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Tuất tuy không gặp được nhiều may mắn vào thời tiền vận, nhưng nhờ sự nỗ lực và cố gắng không ngừng, họ luôn kiên trì, vì vậy mà cuộc sống sang trang mới. 

Tử vi học có nói, dịp lễ tới đây, cuộc sống của bản mệnh sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Một khi vận may lội ngược dòng, họ cũng sẽ thăng hoa viên mãn. Bản mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn, không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ.

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Tử vi học có nói, dịp lễ tới đây, cuộc sống của bản mệnh sẽ có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ vốn thông minh, tài giỏi, làm việc gì cũng suy nghĩ trước sau rõ ràng. So với những con giáp khác, người tuổi Tỵ biết nhìn xa trông rộng, biết tích lũy và không bao giờ để cuộc sống lâm vào cảnh khốn cùng. 

Tử vi học có nói, trong năm 2022 này, nhiều người đã phải đối mặt với khó khăn, trắc trở, thậm chí có người còn chấp nhận hy sinh, mất mát. Tuy nhiên, dịp lễ tới đây, bản mệnh sẽ có một bước biến chuyển bất ngờ. Người tuổi Tỵ vốn thông minh, tài giỏi, chỉ cần gặp được thời cơ tốt thì họ sẽ thăng hoa. Thời gian tới, bản mệnh sẽ đón nhận được nhiều hỷ sự.

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Dịp lễ tới đây, bản mệnh sẽ có một bước biến chuyển bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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