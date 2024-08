Tử vi 4 ngày liên tiếp (13, 14, 15 và 16/8), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, đổi vận thành đại gia, đại cát đại lợi, đếm tiền mỏi tay

Tuổi Mão chịu ảnh hưởng của Tương Xung nên sẽ phải đối mặt với chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh. Con giáp này nên thận trọng trong việc đầu tư, kinh doanh, không nên ham lợi trước mắt mà không cân nhắc hậu quả phía sau bởi ngày này bạn khó gặp may mắn.

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo dự đoán tử vi, người tuổi Sửu sẽ đón nhận nhiều thay đổi tích cực, hứa hẹn một giai đoạn đầy triển vọng và hạnh phúc. Dù tuần mới cũng là tuần đầu tiên của tháng 8, điều đó không quá ảnh hưởng tới vận khí của bạn.

Về công việc, đây là thời điểm mà những nỗ lực và cố gắng của bạn bắt đầu được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, bạn cũng nên thận trọng trong các mối quan hệ xã giao, kẻo có người bằng mặt không bằng lòng. Bạn có thể được giao một nhiệm vụ hoặc dự án quan trọng trong tuần này. Hãy cố gắng hợp tác với đồng nghiệp và cùng nhau hỗ trợ để đạt được mục tiêu chung.

Tài vận của bạn trong tuần này tương đối ổn định, nhưng cũng nên giữ thái độ thận trọng. Bạn đang có vận may, nhưng may mắn đó có thể biến mất do ảnh hưởng từ tháng 8. Hãy kiểm soát ham muốn tiêu dùng của mình để tránh lãng phí không cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.