Tử vi 3 ngày tới (29-31/7), điểm mặt 3 con giáp trúng mảnh lớn như chuột sa chĩnh gạo, tiền nhiều chất cao như núi, lộc lá rụng đầy sân, tiêu xài thoải mái không sợ hết

Chuyện kinh doanh thuận lợi, khách hàng càng ngày càng lui đến nhiều khi biết tiếng. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương thăng chức, khả năng thăng tiến ngày càng cao hơn, tỷ lệ thuận với những cố gắng và nỗ lực trong công việc của bạn.

3 ngày tới, vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng tốt. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều có được những điều mình muốn, tiền bạc rủng rỉnh đầy tay, thoải mái chi tiêu, không cần phải nhìn trước ngó sau, thắt lưng buộc bụng.

Những người cầm tin con Chuột trời sinh là những người thông minh, độc lập. Họ thường thành công khi còn rất trẻ, tự mình xây dựng sự nghiệp và không dựa dẫm, phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Tuổi Dần gặp nhiều chuyện may đến mức trúng thưởng, trúng số cũng không có gì là lạ. Đây là thời điểm mà người tuổi Dần có thể gặt hái hoa thơm trái ngọt, thoải mái mua sắm chi tiêu theo ý thích của mình.

Người tuổi Tý có khả năng kiếm tiền, tích lũy và quản lý tài chính ấn tượng. Trong 3 ngày tới, tình hình kinh tế của người tuổi Tý khá ổn định. Vận may sẽ giúp người tuổi Tý tạo ra bước ngoặt lớn. Đây chính là thời gian hoàng kim của họ với vô vàn cơ hội phát tài, nâng cao tài vận.

Không chỉ được quý nhân chiếu cố, người tuổi Tý còn được Thần Tài “chấm sổ”, làm gì cũng hanh thông, mọi công việc đều bội thu tiền bạc. Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ có một bước tiến dài, được coi trọng và nhiều người ngưỡng mộ.

Trong 3 ngày tới, tình hình kinh tế của người tuổi Tý khá ổn định. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Cát tinh mang tới không ít tài lộc cho con giáp tuổi Sửu trong 3 ngày tới. Nhất là những ai đang kinh doanh thì doanh thu tăng vượt trội trong thời gian ngắn khi bạn biết phát huy lợi thế của doanh nghiệp mình.

Nhiều người tuổi này thực hiện được những quyết định liên quan đến tiền bạc rất táo bạo. Thậm chí có người có tin vui liên quan đến bất động sản sau khi tích góp được tiền cộng thêm việc vay mượn một ít từ những người thân.

Tuy nhiên, với những ai đang nỗ lực mà chưa có được kết quả như ý thì đừng vội buồn. Bạn không nên quá xem trọng yếu tố vật chất, tự gây áp lực cho bản thân. Thành quả có thể đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến, vì thế hãy kiên nhẫn hơn nhé.

Cát tinh mang tới không ít tài lộc cho con giáp tuổi Sửu trong 3 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo