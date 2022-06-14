Tử vi 3 ngày tới 15/6 - 17/6: top 3 con giáp có tin vui về tiền bạc và công việc, tiền hết rồi lại đầy túi, đường thăng quan tiến chức rộng mở

Tâm linh - Tử vi 14/06/2022 15:30

Họ có nhiều khởi sắc trong 3 ngày tới, bởi những vấn đề bạn đang chờ đợi kết quả cũng sẽ báo tin vui.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Đa số những người tuổi Tuất đều không được sinh ra trong gia đình khá giả, giàu có nên họ luôn có một sự mặc cảm nhất định. Vì sự mặc cảm này đã tạo thành động lực khiến họ ngày càng mạnh mẽ và nỗ lực hơn để tìm kiếm cơ hội đổi đời.

3 ngày tới người tuổi Tuất do có hai cát tinh "Thiên Hỉ" và "Thái Dương" xuất hiện trong cung mệnh nên có thể thông qua các mối quan hệ mà tạo dựng một sự nghiệp hanh thông với nguồn thu nhập dồi dào.

Tuổi Mão

Vận trình của người tuổi Mão nhìn chung có nhiều khởi sắc trong 3 ngày tới, bởi những vấn đề bạn đang chờ đợi kết quả cũng sẽ báo tin vui.

Hãy nhớ rằng thái độ khiêm tốn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho cuộc sống. Bạn sẽ xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, khiến nhiều cơ hội nghề nghiệp, tài vận và cả tình duyên mở ra trước mắt.

 

Tử vi 3 ngày tới 15/6 - 17/6: top 3 con giáp có tin vui về tiền bạc và công việc, tiền hết rồi lại đầy túi, đường thăng quan tiến chức rộng mở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet


Với người làm công ăn lương, hãy phát huy tinh thần trách nhiệm cao, bạn sẽ được cấp trên ghi nhận và tạo điều kiện để phát triển. Với người làm ăn kinh doanh, cơ hội kiếm tiền về đầy túi cũng nhiều hơn, bạn nên khéo léo tận dụng thế mạnh của mình.

Bên cạnh đó, sự ngọt ngào và lãng mạn trong đời sống tình cảm sẽ mang lại cho bạn rất nhiều sức mạnh. Cả bạn và người ấy đều dành cho nhau sự tôn trọng và thấu hiểu.

 

Tuổi Tý

Đây là 1 tuần mới với nhiều luồng sinh khí mới sẽ thổi tới tuổi Tý. 3 ngày tới bản mệnh này sẽ chứng kiến nhiều dòng tiền đổ về tài khoản của mình, giúp họ có đủ điều kiện mua sắm những thứ mình muốn từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Đó có thể là 1 thiết bị máy tính, cũng có thể là 1 món đồ đạc mới.

Vào giữa tuần, cụ thể là 3 ngày tới, ngày Thìn, vận đào hoa nở rộ, những người tuổi Tý độc thân cần nắm bắt cơ hội vì họ sẽ gặp gỡ 1 người mới, có thể mở ra 1 tình bạn thú vị giữa 2 bạn.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Được Thần Tài "cưng như vàng", 3 con giáp đón nhận nhiều tin vui bất ngờ, tiền bạc đổ về liên tục, trở thành đại gia ngầm làm ai cũng nể phục sát đất trong 45 ngày tới

Được Thần Tài "cưng như vàng", 3 con giáp đón nhận nhiều tin vui bất ngờ, tiền bạc đổ về liên tục, trở thành đại gia ngầm làm ai cũng nể phục sát đất trong 45 ngày tới

3 con giáp có cơ hội để trở thành con giáp phát tài bất ngờ. Đó có thể là số tiền lời lãi từ những khoản đầu tư nhỏ lẻ từ trước đó của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 1 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 34 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 24 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 24 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 15 giờ 49 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 24 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 24 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10