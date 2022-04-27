Tử vi 3 ngày đầu tiên của tháng 5 (1/5 - 3/5), kim quang hộ thể, 3 con giáp vận trình vô cùng tươi sáng, đón nhận nhiều hỷ sự, làm việc gì cũng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 27/04/2022 17:01

Những ngày đầu tiên của tháng 5 (1/5 - 3/5) 3 con giáp này có quý nhân bên cạnh, luôn sẵn lòng giúp đỡ.

Tuổi Hợi

Tử vi 3 ngày đầu tiên của tháng 5 (1/5 - 3/5) người tuổi Tuất có quý nhân bên cạnh, luôn sẵn lòng giúp đỡ. Bạn sẽ kiếm được một khoản kha khá, đủ để tận hưởng cuộc sống đủ đầy sung túc. Từ sự nghiệp, tài vận đến những mối quan hệ trong cuộc sống của bạn cũng có nhiều khởi sắc vượt bậc.

Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định, dù vợ chồng bạn đều làm việc vất vả nên ít có thời gian dành cho nhau. May mắn là cả hai đều ý thức rất rõ nghĩa vụ của mình với gia đình nên đôi bên luôn cố gắng hết sức để thông cảm và giúp đỡ nhau.

Tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, năm 2022 sẽ là năm mà tuổi Thìn xây dựng và củng cố thêm các mối quan hệ trong công việc, và được hưởng lợi từ đó. Với nhiều cơ hội gặp gỡ và được quý nhân trợ giúp, họ sẽ từng bước đạt được những thành công lớn và vững chắc.

Tử vi 3 ngày đầu tiên của tháng 5 (1/5 - 3/5), kim quang hộ thể, 3 con giáp vận trình vô cùng tươi sáng, đón nhận nhiều hỷ sự, làm việc gì cũng thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngoài ra, đây cũng là năm mà bản mệnh này sẽ được thấy những nỗ lực trước đây của họ "đơm hoa kết trái". Sau tháng 3 và tháng 4 tương đối im ắng, may mắn về tài chính sẽ đến dồn dập với tuổi Thìn trong tháng 5 dưới nhiều hình thức, có thể họ sẽ được thăng chức, tăng lương hoặc nhận được hợp đồng lớn. Dù sao đi chăng nữa, tuổi Thìn cũng nên cố gắng làm việc chăm chỉ và tập trung các nguồn lực cần thiết ngay từ bây giờ để có cơ hội là có thể lập tức bứt phá.

Tuổi Dậu

Phương diện tài lộc của người tuổi Dậu khởi sắc rõ rệt trong tháng 5 này. Cơ hội thăng thêm thu nhập đến với cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh.

 

Người làm công việc cố định có thu nhập ổn định, nếu làm thêm nghề tay trái thì nguồn thu sẽ dồi dào hơn. Riêng người kinh doanh buôn bán sẽ có một tháng khởi sắc rực rỡ với tài lộc ùn ùn đổ về nhà.

 

Thời điểm này thích hợp để khởi nghiệp hay mở rộng quy mô kinh doanh, bản mệnh có thể cân nhắc để không bỏ lỡ thời cơ. Có những lúc cần liều lĩnh một chút, không thể luôn chọn phương án an toàn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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