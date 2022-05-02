Tử vi 2 ngày đầu tuần (2/5 - 3/5) top 3 con giáp đón song hỷ lâm môn, sự nghiệp bứt phá, bạc tiền rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 02/05/2022 00:00

Vận may tài lộc mới thật sự mỉm cười với họ, từ lúc này, tuổi Hợi tận hưởng cuộc sống viên mãn trong công việc và tiền bạc.

Tuổi Thân

Những ngày tháng 4 tuổi Thân bị ảnh hưởng bởi 2 hung tinh là Hỏa tinh và Linh tinh khiến sự nghiệp không như ý, gặp nhiều mệt mỏi và lo âu. Tuy nhiên, kể từ tháng 5 trở đi, họ được cát tinh Thiên Hỷ che chở. Nếu biết nắm giữ cơ hội, người tuổi Thân không chỉ kiếm được bội tiền mà còn có cơ hội ngẩng cao đầu và tiến tới hạnh phúc mình mong muốn.

Ngoài ra, người tuổi Thân trong thời gian sắp tới cũng cần lưu ý về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là gan, thận. Một số người có nguy cơ tái phát bệnh cũ, vì vậy cần để tâm chăm sóc, ăn uống đầy đủ hơn.

Tuổi Thân

Thân thường rất nhanh nhẹn, tháo vát, do đó con giáp này luôn được tin tưởng và giao cho những trọng trách lớn. Đây chính là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Thân có thể khẳng định bản thân và xây dựng tiền đồ vững chãi của mình.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (2/5 - 3/5) top 3 con giáp đón song hỷ lâm môn, sự nghiệp bứt phá, bạc tiền rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi đầu tuần này cho biết, người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc rủng rỉnh. Thân nhận được nhiều lộc trời, với những bước tiến vững chắc trong chuyện sự nghiệp và chuyện tình cảm. Thời gian này, Thân tiếp tục được thần tài ưu ái, trợ giúp hết sức trên con đường kiếm ăn, làm giàu, với những cơ hội tốt đẹp mà không phải ai muốn cũng có được.

Riêng trên phương diện tình duyên, người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, tình cảm phát triển nhanh chóng. Một số cặp vợ chồng còn đón tin vui về chuyện con cái, điều đó càng khiến ngày cuối tuần thêm ý nghĩa và hạnh phúc.

Tuổi Mão

Đây là con giáp luôn tràn đầy năng lượng, thích rèn giũa bản thân để không ngừng trau dồi, học hỏi. Những chú Mèo có thể đổi đời sau một đêm ngay trong tháng 5/2022 không phải nhờ sự may mắn mà bởi sự nhìn xa trông rộng của mình.

 

Đã có sẵn yếu tố nhân hòa, cộng thêm yếu tố thiên thời địa lợi, nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh sẽ khiến người khác phải trầm trồ đến thán phục với những gì mình đạt được.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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14 ngày tới cho biết, người tuổi này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng tìm được cơ hội đổi đời.

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