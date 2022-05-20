Tử vi 2 ngày cuối tuần (21/5 - 22/5), đón nhận tin vui, xua đuổi tà khí, 3 con giáp làm ăn thuận lợi, phúc vận ngập tràn, tiền vàng đầy kho, tận hưởng cuộc sống giàu có, dư dả, không còn vướng bận

Tâm linh - Tử vi 20/05/2022 23:04

Tử vi 2 ngày cuối tuần (21/5 - 22/5), 3 con giáp may mắn phúc vận ngập tràn, tận hưởng cuộc sống giàu có, không còn vướng bận.

Tuổi Mão

Trong 2 ngày cuối tuần, ngưởi tuổi Mão có nhiều bước tiến mới trong sự nghiệp. Những kế hoạch của bạn đang tiến triển thuận lợi. Con giáp thể hiện rõ tính cách độc lập, bản lĩnh của mình trong các kế hoạch hiện tại. Tuy có đôi chút bận rộn nhưng nhất định thành quả mà bản mệnh nhận được là hoàn toàn xứng đáng. Mão không cần quá lo lắng về vấn đề tài chính bởi thu nhập trong thời điểm này giúp con giáp dư sức chi tiêu, mua sắm.

Chuyện tình cảm của con giáp êm đềm, thuận lợi. Bản mệnh và nửa kia sau bao giống tố đã trở về bên nhau, Tình yêu và sự thấu hiểu sẽ giúp cả hai trân trọng mối quan hệ này.

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Trong 2 ngày cuối tuần, ngưởi tuổi Mão có nhiều bước tiến mới trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 2 ngày cuối tuần với nhiều điểm sáng đáng mong chờ. Con giáp phát huy được mặt tốt của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Công việc ổn định kéo theo vận tiền bạc hanh thông, bạn có thể thoải mái chi tiêu không cần quá tiết kiệm. Hãy tận dụng mọi thời cơ để vương tới thành công, phát đạt.

Ngũ hành tương sinh mang tới cơ hội tuyệt vời để các cặp đôi hâm nóng tình cảm của mình. Hãy dành cho nhau nhiều thời gian nhất có thể, đừng quá cố chấp thì sóng gió nào rồi cũng sẽ qua.

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Người tuổi Tuất trong 2 ngày cuối tuần với nhiều điểm sáng đáng mong chờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 2 ngày cuối tuần cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Con giáp may mắn thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách trơn tru nhờ có tam hội giúp sức. Bản mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn vì biết rằng mình chẳng hề thua kém bất cứ ai.

Bản mệnh có cơ hội phát tài nhờ nghề phụ hoặc nhờ may mắn. Dù số tiền mà con giáp này có được đủ để tiêu xài một cách thoải mái trong một khoảng thời gian ngắn nhưng tốt nhất chớ nên quá phung phí.

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Người tuổi Hợi trong 2 ngày cuối tuần cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

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