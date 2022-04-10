Tử vi 12 ngày tới (12/4 - 23/4), 3 con giáp 'hưởng thái bình', kiếm tiền cực giỏi, phúc lộc đầy nhà, tài lộc bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 18:16

Chỉ cần bước chân vào thời gian này, top 3 con giáp may mắn sẽ chuyển vận bất ngờ, sự nghiệp thăng hoa, tài vận dồi dào, công thành danh toại.

Tuổi Dậu

Có khát khao làm giàu, kiên định và nhạy bén với cơ hội đổi đời nên dù xuất thân trong gia đình nghèo khó Dậu vẫn dư sức tự làm đại gia. Chẳng những sở hữu cuộc sống đủ đầy sung túc, Dậu còn thăng tiến cực nhanh trên đường công danh.

Tử vi học có nói, trong 12 ngày tới là thời gian khá nhiều biến động tích cực với người tuổi Dậu. Đây cũng là thời hoàng kim giúp con giáp giàu sang này sở hữu nhà đẹp xe sang, tài vận dồi dào. Tuổi Dậu sẽ đại cát đại lợi, phát tài cực to khiến ai cũng hờn.

Tử vi 12 ngày tới (12/4 - 23/4), 3 con giáp 'hưởng thái bình', kiếm tiền cực giỏi, phúc lộc đầy nhà, tài lộc bùng nổ - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong 12 ngày tới là thời gian khá nhiều biến động tích cực với người tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Lanh lợi, khôn ngoan và tinh tế nên Tỵ được rất nhiều người thương yêu, bề trên hết lòng nâng đỡ. Ngay từ những ngày đầu lập nghiệp con giáp bản lĩnh này đã gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Càng nỗ lực, càng chăm chỉ Tỵ sẽ càng ăn nên làm ra, vận may mỉm cười.

Sách tử vi con giáp có nói, trong 12 ngày tới, Tỵ dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng sẽ có tài vận thăng hoa rực rỡ. Càng chăm chỉ làm việc thì càng thu về nhiều lợi nhuận, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Tử vi 12 ngày tới (12/4 - 23/4), 3 con giáp 'hưởng thái bình', kiếm tiền cực giỏi, phúc lộc đầy nhà, tài lộc bùng nổ - Ảnh 2
Sách tử vi con giáp có nói, trong 12 ngày tới, Tỵ dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng sẽ có tài vận thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, giỏi kiếm tiền và đầu tư khôn ngoan. Họ chẳng bao giờ rót tiền vào một lĩnh vực mà mình chưa thấu hiểu tường tận về nó, càng không cả nể trong làm ăn nên đầu tư đâu sinh lời đấy, tiền cứ ập xuống đầu tới tấp.

Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh mà trong 12 ngày tới, Tý sẽ ngập trong biển tiền. Sự nghiệp thành công, tài lộc dồi dào nên nếu Tý không thành đại gia cũng sẽ có bạc tỷ trong tay, đổi đời ngoạn mục.

Tử vi 12 ngày tới (12/4 - 23/4), 3 con giáp 'hưởng thái bình', kiếm tiền cực giỏi, phúc lộc đầy nhà, tài lộc bùng nổ - Ảnh 3
Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh mà trong 12 ngày tới, Tý sẽ ngập trong biển tiền - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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