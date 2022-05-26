Tử vi 10 ngày đầu tháng 6: Thần Tài điểm sổ đỏ, 3 con giáp LẮM PHÚC NHIỀU PHẦN, tài lộc chặn trước cửa, đứng êm trên núi vàng

Tâm linh - Tử vi 26/05/2022 02:20

Biến HỌA thành PHÚC, 3 con giáp may mắn khai thông số mệnh, vận may phủ đầy, công danh và tài lộc dâng cao như thác lũ khi sang 10 ngày đầu tháng 6.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu có lập trường riêng, chăm chỉ và thật thà nên được người khác tôn trọng, yêu mến. Bạn luôn nỗ lực hết mình, không bao giờ nản chí trước khó khăn. Dù vất vả đến mấy bạn cũng chịu đựng được và hoàn thành việc được giao một cách xuất sắc.

Theo tử vi 12 con giáp, khi đã quyết định chuyện gì, Sửu luôn giữ vững lập trường, không bị người khác lung lay. Bước qua 10 ngày đầu tháng 6, vận mệnh chỉ rõ, thời điểm hoàng kim đã đến với tuổi Sửu. Bản mệnh có thể kiếm được nhiều cơ hội, hái tiền của thiên hạ. Hễ bước ra đường là vận may bủa vây, tình tiền đều nở rộ.

Tử vi 10 ngày đầu tháng 6: Thần Tài điểm sổ đỏ, 3 con giáp LẮM PHÚC NHIỀU PHẦN, tài lộc chặn trước cửa, đứng êm trên núi vàng - Ảnh 1
 Bước qua 10 ngày đầu tháng 6, vận mệnh chỉ rõ, thời điểm hoàng kim đã đến với tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thường rất kiên nhẫn, đối xử tử tế với bạn bè, không mưu mô, năng động, có trách nhiệm, đôi bên, giản dị, rất khôn ngoan, có tài đầu tư và thu lợi tài chính dồi dào. Trong 10 ngày đầu tháng 6, con giáp tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn, không gặp tai họa, tiền bạc rủng rỉnh.

Cuộc sống của con giáp cũng phi mã về tài lộc, phú quý, gia đạo hưng vượng. Sẽ rất nhanh để con giáp này đạt được thành quả lớn. Thu hoạch kép trong tình duyên và sự nghiệp, quen biết và kết duyên với người mình yêu. Tình cảm của bạn cũng rất bền chặt, sự nghiệp nhất định sẽ phát triển vượt bậc.

Tử vi 10 ngày đầu tháng 6: Thần Tài điểm sổ đỏ, 3 con giáp LẮM PHÚC NHIỀU PHẦN, tài lộc chặn trước cửa, đứng êm trên núi vàng - Ảnh 2
 Trong 10 ngày đầu tháng 6, con giáp tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn, không gặp tai họa, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Khi bước qua 10 ngày đầu tháng 6 sẽ là thời điểm để con giáp may mắn tuổi Mão được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp thăng hoa. Tuổi Mão sẽ làm đâu thắng đó, kinh doanh dễ dàng, tiền kiếm cũng nhiều hơn.

Đặc biệt, con giáp này sẽ có cơ hội tái ngộ với cố nhân và nhận được sự hỗ trợ to lớn về kinh tế, động viên về tinh thần. Bạn chỉ cần chăm chỉ làm ăn, vạch ra chí hướng rõ ràng để phát triển thì thành công chắc chắn đang đợi bạn ở phía trước.

Tử vi 10 ngày đầu tháng 6: Thần Tài điểm sổ đỏ, 3 con giáp LẮM PHÚC NHIỀU PHẦN, tài lộc chặn trước cửa, đứng êm trên núi vàng - Ảnh 3
Khi bước qua 10 ngày đầu tháng 6 sẽ là thời điểm để con giáp may mắn tuổi Mão được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   3 con giáp 12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp may mắn tử vi ngày 26/5 tử vi đầu tháng 6 tử vi tháng 5

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 1 giờ 17 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 7 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới