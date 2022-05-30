Tử vi 10 ngày đầu tháng 6 (1/6 - 10/6), bỏ lại vận xui, chuyện vui đến cửa, 3 con giáp thuận lợi trở mình, tình duyên rực rỡ, sự nghiệp mở mang, tiền vàng nhiều không đếm nổi

Tâm linh - Tử vi 30/05/2022 10:01

Tử vi 10 ngày đầu tháng 6 (1/6 - 10/6), 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tài lộc dư dả, thuận lợi phát tài. Bản mệnh thuận lợi cả tình duyên lẫn sự nghiệp.

 

Tuổi Tý

Trong 10 ngày đầu tháng 6, người tuổi Tý tài lộc hanh thông, muốn gì được nấy. Dưới sự soi sáng của Cát Tinh, con giáp dễ dàng chinh phục được những đỉnh cao danh vọng, giành lấy sự ngưỡng mộ từ mọi người. Bạn nhanh chóng tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân và gặt hái được những thành công ấn tượng. Vấn đề tài lộc được cải thiện, Tý có thu nhập không hề nhỏ và ngày càng dồi dào.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Người thân cũng là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày. 

con giap may man 1
Trong 10 ngày đầu tháng 6, người tuổi Tý tài lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 10 ngày đầu tháng 6 vận trình cực sáng. Con giáp có những bước tiến triển quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Bản mệnh ặp gỡ và làm quen với những người có thể hỗ trợ đắc lực cho quá trình phát triển lên một tầm cao mới. Hãy tận dụng tối đa để tăng thêm lợi thế cho mình. Công việc diễn ra tốt đẹp, nhờ đó tài lộc cũng được cải thiện đáng kể.

Tình yêu của con giáp may mắn cũng có rất nhiều cung bậc cảm xúc từ vui vẻ cho tới một chút ghen tuông. Hãy thực hiện một vài điều lãng mạn trong buổi tối nay nhé, chắc hẳn người ấy sẽ cực kỳ bất ngờ. 

con giap may man 2
Người tuổi Thìn trong 10 ngày đầu tháng 6 vận trình cực sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 10 ngày đầu tháng 6 đón nhận nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Con giáp luôn tâm niệm rằng phải tự mình cố gắng, không thể dựa vào người khác mãi được, chính vì thế bản mệnh đã luôn nỗ lực và giành được không ít thành quả nhất định. Tài chính thông thuận. Bên cạnh thu nhập chính, con giáp còn có những khoản lợi nhuận lớn từ các  nghề tay trái. Bản mệnh thoải mái chi tiêu không cần lo nghĩ.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân tự tin hơn trong buổi gặp gỡ, hẹn hò đối tượng mà con giáp này yêu thích từ lâu. Những cặp đôi cũng đang dành nhiều thời gian hơn để có những trải nghiệm lãng mạn, đáng nhớ bên nhau.

con giap may man 3
Người tuổi Tuất trong 10 ngày đầu tháng 6 đón nhận nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

Tử vi tuần đầu tiên của tháng 6, Cát Tinh che chở, mở cửa kho vàng, 3 con giáp liên tiếp gặp may, khai thông vận mệnh, sự nghiệp thăng tiến thênh thang, tiền vàng đầy kho không chỗ chứa

Tử vi tuần đầu tiên của tháng 6, Cát Tinh che chở, mở cửa kho vàng, 3 con giáp liên tiếp gặp may, khai thông vận mệnh, sự nghiệp thăng tiến thênh thang, tiền vàng đầy kho không chỗ chứa

Tử vi tuần đầu tiên của tháng 6, 3 con giáp may mắn công danh, hanh thông tài lộc. Bản mệnh gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi tháng 6 tử vi 10 ngày đầu tháng 6 Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 5 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 6 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 56 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 56 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 20 giờ 22 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 56 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới