Từ Rằm tháng 4 âm lịch: 3 con giáp ĐỔI VẬN TRÚNG TO, thu nhập tăng gấp bội, tiền về ngập kết, phú quý quấn thân

Tâm linh - Tử vi 09/05/2022 15:37

Tử vi có nói, từ Rằm tháng 4 âm lịch, 3 con giáp may mắn tiền của dồi dào, làm ăn phát đạt.

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là con giáp chăm chỉ, có trách nhiệm và dám dấn thân. Vậy nên, họ được cấp trên ưu ái, trao cho rất nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập, khẳng định năng lực của mình. Tuy nhiên, chính vì thành công quá sớm nên con giáp giàu có này liên tục bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại nên hao tài tốn của.

May mắn thay, từ Rằm tháng 4 âm lịch trở đi, tài vận của Tuất cũng sẽ thăng hoa rực rỡ. Không chỉ tiền ùn ùn chui vào túi, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp con giáp giàu sang này còn tìm được một nửa hoàn hảo của đời mình, hạnh phúc ấm êm khiến ai cũng hờn.

Từ Rằm tháng 4 âm lịch: 3 con giáp ĐỔI VẬN TRÚNG TO, thu nhập tăng gấp bội, tiền về ngập kết, phú quý quấn thân - Ảnh 1
May mắn thay, từ Rằm tháng 4 âm lịch trở đi, tài vận của Tuất cũng sẽ thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bước sang Rằm tháng 4 âm lịch trở đi, công việc của người tuổi Dần gặp phải không ít khó khăn, bế tắc. Thế nhưng, chỉ cần vững vàng vượt qua sóng gió, dám vượt lên chính mình con giáp tài năng này sẽ có động lực để vượt qua thị phi, chiến thắng nghịch cảnh.

Được quý nhân phù trợ, trời chấm số đỏ nên từ thời điểm này, tuổi Dần sẽ đếm tiền sái tay, tiền về ngập tài khoản. Con giáp giàu có này càng càng phất lên như diều gặp gió, trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm.

Từ Rằm tháng 4 âm lịch: 3 con giáp ĐỔI VẬN TRÚNG TO, thu nhập tăng gấp bội, tiền về ngập kết, phú quý quấn thân - Ảnh 2
Bước sang Rằm tháng 4 âm lịch trở đi, công việc của người tuổi Dần gặp phải không ít khó khăn, bế tắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Mão thông minh và linh hoạt, dũng cảm và ngoan cường. Họ còn được biết đến với tinh thần lạc quan, có niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Con giáp này rất có ý thức ở nơi làm việc và không ngừng theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp.

Từ Rằm tháng 4 trở đi, con giáp tuổi Mão có tài vận thăng hoa. Sự nghiệp của họ có nhiều bước tiến. Người làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, ký được hợp đồng. Trong khi người đầu tư tài chính cũng sẽ kiếm lời từ những khoản đầu tư của mình. Người tuổi này chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc nên được cấp trên, đối tác tin tưởng, tạo nhiều điều kiện trong công việc.

Từ Rằm tháng 4 âm lịch: 3 con giáp ĐỔI VẬN TRÚNG TO, thu nhập tăng gấp bội, tiền về ngập kết, phú quý quấn thân - Ảnh 3
Từ Rằm tháng 4 trở đi, con giáp tuổi Mão có tài vận thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Nửa cuối tháng 5, thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp phúc khí dồi dào, đầu tư thập phần thắng lợi, tiền kéo vào nhà ùn ùn

Nửa cuối tháng 5, thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp phúc khí dồi dào, đầu tư thập phần thắng lợi, tiền kéo vào nhà ùn ùn

Những con giáp này gặp thời đầu tư may mắn nên trong nửa cuối tháng 5 sẽ thu được bạc tiền.

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