Từ ngày 23 đến ngày 29/11 âm lịch, 3 con giáp Phật Bà mở đường, Thánh Nhân dẫn lối, Lộc về tới tấp, sự nghiệp thăng hoa, làm ăn vượng phát

Từ ngày 23 đến ngày 29/11 âm lịch, tuổi Tuất có thể khẳng định được vị thế trong các ngành nghệ thuật, khoa học, dịch vụ,... Bản mệnh có thể nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và sự đánh giá cao của những người có địa vị.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này nên chủ động và sáng tạo hơn để có thể mở những hướng phát triển khác biệt so với mọi người. Tuy nhiên, dù làm trên lĩnh vực nào, bản mệnh cũng nên hòa đồng với mọi người hơn, chớ nhốt mình trong thế giới riêng. Thời điểm này thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Do đó, bản mệnh nên sắp xếp thực hiện công việc phù hợp trong ngày để gặp nhiều may mắn.

Con giáp tuổi Sửu

Từ ngày 23 đến ngày 29/11 âm lịch, tuổi Sửu gặp được nhiều yếu tố thuận lợi giúp công việc phát triển nhanh chóng. Thậm chí, bản mệnh bất ngờ tìm ra phương pháp giải quyết những khúc mắc, bế tắc đã tồn tại từ trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ giữa con giáp này và đồng nghiệp cũng được xây dựng hài hòa, đôi bên sẵn sàng giúp đỡ nhau nếu có ai đó gặp khó khăn. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết, gắn bó mà nhiều nhiệm vụ khó khăn cũng sẽ được hoàn thành dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!