Từ ngày 22/5 đến 28/5 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội khiến ai cũng ganh tị

Tâm linh - Tử vi 08/07/2023 10:59

Từ ngày 22/5 đến 28/5 âm lịch là thời gian hốt vàng hốt bạc của 3 con giáp sau đây... Cùng xem bạn có trong đó không nhé!

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu sẽ chào đón Thần Tài đến bên mình khi mà tài lộc không ngừng đổ về túi của con giáp này. Chẳng những là 1 nguồn thu đâu mà còn là nhiều nguồn thu cơ nhé, chắc hẳn những chú Trâu sẽ khiến mọi người phải ganh tị lắm đó.

Từ ngày 22/5 đến 28/5 âm lịch, bản mệnh đều khá bận rộn với việc kiếm tiền. Tuổi Sửu trong 2 ngày mà có thể kiếm được số tiền bằng người ta làm lụng cả tuần cơ đấy. Lưu ý là dù kiếm nhiều tiền nhưng cũng đừng vung tay quá trán để khỏi rơi cảnh túng thiếu dịp Tết Nguyên Đán sắp tới nhé!

Từ ngày 22/5 đến 28/5 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội khiến ai cũng ganh tị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những chú Hổ khá khéo léo trong chuyện làm ăn buôn bán nên từ ngày 22/5 đến 28/5 âm lịch sẽ giúp bạn dễ bội thu tiền bạc lắm đó. Những người cầm tinh con giáp này có thể dành thêm thời gian để đầu tư vào việc làm ăn kinh doanh của mình.

Đặc biệt đây sẽ là thời điểm mà chuyện buôn bán của tuổi Dần đạt đến cực điểm, bạn sẽ bán hàng “mát tay” lắm đó nha. Hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đủ năng lượng hốt bạc cả ngày. Cứ nghĩ rằng chỉ buôn bán túc tắc làm thú vui thôi nhưng không ngờ có duyên bán hàng khiến bạn luôn lâm vào tình trạng “cháy hàng”.

Từ ngày 22/5 đến 28/5 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội khiến ai cũng ganh tị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cuối tuần này dự đoán, tuổi Dậu tiền bạc dồi dào như nước, ra ngõ không thôi cũng bắt được tiền cũng nên. Từ ngày 22/5 đến 28/5 âm lịch, bản mệnh tuổi Dậu sẽ có 1 khoản tiền tự chảy thẳng vào túi. Những khoản tiền đầu tư bất ngờ sinh lời gấp đôi, có khi vượt ngoài mong đợi của bạn.

Con giáp này chẳng những làm tốt công việc chính của mình mà còn rất khéo léo sắp xếp thời gian để co kéo thêm công việc phụ nữa cơ. Ban đầu bạn cũng chỉ nghĩ làm thêm cho vui, cho khỏi bị “lụt nghề” thôi nhưng không ngờ càng làm càng ham, bởi càng làm thì tài lộc lại về càng nhiều.

Từ ngày 22/5 đến 28/5 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội khiến ai cũng ganh tị - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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