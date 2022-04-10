Từ ngày 11/4 đến 21/4, 3 con giáp được hứa hẹn giàu to, tiền bạc cứ kéo ồ ạt về tận cửa, ngày một phát tài thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 17:16

Nhờ phúc phần trời cho, 3 con giáp may mắn này sẽ có tài lộc rủng rỉnh, cơ hội phát tài tìm đến tận cửa, đổi đời chỉ trong chớp mắt.

Tuổi Tỵ

Từ ngày 11/4 đến 21/4 là thời gian mang lại khá nhiều may mắn tài lộc cho người tuổi Tỵ. Dù làm công hay làm chủ thì Tỵ cũng có thu nhập tăng rõ rệt, vạn sự hanh thông, thuận lợi đến ngỡ ngàng. Nhờ thế, dù trước đấy cơ cực đến mấy thì cũng ăn nên làm ra, phú quý an nhàn.

Đặc biệt, nhờ được thần tài rót lộc vào nhà Tỵ sẽ giàu nhanh đến chóng mặt. Làm một hưởng mười, tiền ùn ùn chui vào túi, muốn nghèo cũng không được chính là phúc phần con giáp giàu sang này nhận được.

Từ ngày 11/4 đến 21/4, 3 con giáp được hứa hẹn giàu to, tiền bạc cứ kéo ồ ạt về tận cửa, ngày một phát tài thăng hoa - Ảnh 1
Từ ngày 11/4 đến 21/4 là thời gian mang lại khá nhiều may mắn tài lộc cho người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sách tử vi con giáp có nói, từ ngày 11/4 đến 21/4, tuổi Thân thông minh, bản lĩnh và dám nghĩ dám làm. Họ nỗ lực không ngừng để theo đuổi đam mê, dám dấn thân và không sợ gian khó nhưng do bị sao xấu chiếu mệnh nên vận tài lộc không như ý.

Vậy nhưng, con giáp may mắn này sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, mọi việc suôn sẻ bất ngờ. Chỉ cần tin vào chính mình, cống hiến nhiệt thành thì Thân túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, sự nghiệp thăng hoa.

Từ ngày 11/4 đến 21/4, 3 con giáp được hứa hẹn giàu to, tiền bạc cứ kéo ồ ạt về tận cửa, ngày một phát tài thăng hoa - Ảnh 2
Sách tử vi con giáp có nói, từ ngày 11/4 đến 21/4, tuổi Thân thông minh, bản lĩnh và dám nghĩ dám làm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thường thông minh, quyết đoán và có sự linh hoạt trong giao tiếp, khéo léo trong đối nhân xử thế. Vậy nên, sự nghiệp của họ thăng tiến thần tốc, nghèo mấy cũng làm ăn khấm khá, thu nhập cải thiện.

Sách tử vi cho thấy, từ ngày 11/4 đến 21/4, tuổi Tý sẽ lội ngược dòng ngoạn mục. Chẳng những trúng quả trời cho, con giáp giàu sang này còn đại cát đại lợi, tài lộc theo chân. Vì quá giỏi kiếm tiền nên con giáp giàu có này tiêu xài đến mấy cũng không cạn ví, cứ vơi lại đầy.

Từ ngày 11/4 đến 21/4, 3 con giáp được hứa hẹn giàu to, tiền bạc cứ kéo ồ ạt về tận cửa, ngày một phát tài thăng hoa - Ảnh 3
Sách tử vi cho thấy, từ ngày 11/4 đến 21/4, tuổi Tý sẽ lội ngược dòng ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

8 ngày tới: Thần Tài ban lộc vàng cho 3 con giáp, lộc lá ồ ạt, gặp vận may đổi đời bất ngờ

8 ngày tới: Thần Tài ban lộc vàng cho 3 con giáp, lộc lá ồ ạt, gặp vận may đổi đời bất ngờ

Tử vi 8 ngày tới dự đoán là thời hoàng kim, ngập tràn may mắn của những con giáp có tên trong danh sách dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn tử vi 3 con giáp Tử vi con giáp may mắn tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 6 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền