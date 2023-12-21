Từ ngày 10/11 đến 20/11 âm lịch, 3 con giáp có phúc khí vây quanh, làm ăn phát đạt, tiền nhét chật tủ, phú quý vinh hoa

Tử vi dự báo, 3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, công danh thăng tiến từ ngày 10/11 đến 20/11 âm lịch. Sự nghiệp ngày càng tiến bước, thăng hoa, thu nhập theo từng tháng cũng tăng dần đều.

Tuổi Sửu Từ ngày 10/11 đến 20/11 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ có bước tiến dài trong sự nghiệp, mặc dù kinh tế đang có nhiều biến động do đại dịch. Sửu liên tục đưa ra được những quyết định đúng đắn trong công việc, lấy được niềm tin nơi cấp trên nên con đường thăng quan tiến chức cũng rộng mở. Kèm theo đó, mức thu nhập của Sửu sẽ tăng lên đều đều trong thời gian này nếu con giáp biết chăm chỉ làm ăn, tích góp tiền bạc. Chắc rằng cuộc sống giàu sang, dư dả sẽ sớm đến với bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Dự đoán từ ngày 10/11 đến 20/11 âm lịch, Ngọ sẽ được thần tài gõ cửa, lộc lá đầy nhà, tài tiền rủng rỉnh. Với vận khí ngút trời, Ngọ cứ băng băng tiến về phía trước trên con đường thành công của mình mà không gì có thể cản lại được. Con giáp may mắn này sẽ liên tục trúng đậm những bản hợp đồng lớn, bao nhiêu tiền tài, của cải kéo nhau vào túi Ngọ. Chẳng mấy chốc người mệnh Ngọ sẽ giàu sang phú quý, tiền tài bạc ngàn, tiêu mãi không hết.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Từ ngày 10/11 đến 20/11 âm lịch là chuỗi ngày thăng hoa mà Phúc Tinh bù đắp cho người tuổi Dậu sau những một khoảng thời gian dài lao động vất vả, khó khăn. Con giáp may mắn tề tựu, khí vận tràn trề làm việc hăng hái. Những khoản đầu tư của Dậu trước đây thì trong thời gian này sẽ bắt đầu sinh ra lợi nhuận, tiền bạc sẽ cứ thế gia tăng, hầu bao lúc nào cũng căng chặt. Chưa hết, Dậu còn được quý nhân song hành, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ giờ đến giữa tháng 12, vận khí của 3 con giáp này cực thịnh, lộc trời bất ngờ ập vào nhà, giàu nhanh chóng mặt Tử vi 12 con giáp có nói, từ giờ đến giữa tháng 12, những con giáp may mắn này sẽ được thần tài chấm số đỏ, vung tay là có tiền, nhà xe chờ sẵn.

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