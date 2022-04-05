Từ nay đến giữa tháng 4, 3 con giáp mở cửa đón Thần May Mắn, thu về bộn tiền, uy danh lừng lẫy, làm đâu trúng đó

Tâm linh - Tử vi 05/04/2022 09:45

Trong thời gian này, 3 con giáp may mắn dưới đây trong nếu không là “ông to bà lớn” thì cũng là đại gia bạc tỷ, sự nghiệp hiển vinh.

Tuổi Ngọ

Thời gian từ nay đến giữa tháng 4, tuổi Ngọ được Tam Hợp chiếu cố ăn nên làm ra, làm đâu thắng đấy nhất là những bạn làm kinh doanh, dịch vụ. Tuổi Ngọ biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình rất tốt, hoàn thành việc sớm để về nghỉ ngơi. 

Nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ nên tiền bạc đi lên hơn mỗi ngày. Bạn cần chú tâm tới bản thân nhiều hơn, tự thưởng cho mình những món quà nhỏ. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, nếu đặt cái tôi của mình quá lớn thì rất khó đạt được ý nguyện.

Từ nay đến giữa tháng 4, 3 con giáp mở cửa đón Thần May Mắn, thu về bộn tiền, uy danh lừng lẫy, làm đâu trúng đó - Ảnh 1
Từ nay đến giữa tháng 4, tuổi Ngọ được Tam Hợp chiếu cố ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Từ nay đến giữa tháng 4, tài lộc của tuổi Dần cứ đổ về không ngừng nghỉ, đếm mỏi tay. Dần là con giáp thông minh, mạnh mẽ. Đa số bạn giữ nhiều chức vụ lớn trong công việc. Tiếng nói của Dần rất có trọng lượng được nhiều người ngưỡng mộ.

Bạn đầu tư vào lĩnh vực mình yêu thích trong thời gian này có thể sinh lời. Đảm bảo bạn sẽ hốt hết may mắn của thiên hạ, số tài khoản tăng lên cấp số nhân, không sợ thất thoát hay vay mượn bất cứ ai. 

Từ nay đến giữa tháng 4, 3 con giáp mở cửa đón Thần May Mắn, thu về bộn tiền, uy danh lừng lẫy, làm đâu trúng đó - Ảnh 2
Từ nay đến giữa tháng 4, tài lộc của tuổi Dần cứ đổ về không ngừng nghỉ, đếm mỏi tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng người tuổi Mùi có tính cách bao dung, nhân hậu, tốt bụng, luôn quan tâm và giúp đỡ người khác. Đây là một trong những con giáp luôn gặp nhiều may mắn nhất trong số 12 con giáp.

Trong thời gian từ nay đến giữa tháng 4, tuổi Mùi sẽ được các sao may mắn chiếu mệnh, dần thoát khỏi vận xui và gặp nhiều điều thuận lợi trong cả công việc lẫn cuộc sống. Nếu thực sự nắm bắt cơ hội, con giáp này có thể gia tăng thu nhập, vận may đến tới tấp không ngừng.

Từ nay đến giữa tháng 4, 3 con giáp mở cửa đón Thần May Mắn, thu về bộn tiền, uy danh lừng lẫy, làm đâu trúng đó - Ảnh 3
Từ nay đến giữa tháng 4, tuổi Mùi sẽ được các sao may mắn chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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