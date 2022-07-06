Từ 7/7 - 10/7: Nam Tào chấm sổ, lần lượt gọi tên 3 con giáp hoan hỉ lắm tiền nhiều của, làm ăn phất phát, tài vận dồi dào, cuộc đời sung sướng không thành Rồng cũng hóa Phượng

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý được biết đến với là người cầu tiến và quyết đoán. Họ mang tính cách hảo sảng, hào phóng, ít để tâm đến chuyện tiểu tiết. Trong bất cứ vấn đề gì, con giáp này tỏ ra quyết đoán, khôn khéo trong cách ứng xử.

Từ 7/7 - 10/7, người tuổi Tý được cát tinh chiếu mệnh nên phúc lộc dồi dào, điều may gõ cửa. Những người làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, có cơ hội thăng tiến rộng mở.

Trong làm ăn kinh doanh, họ là người đáng tin cậy, trọng chữ tín. Cũng bởi vì vậy mà người tuổi này được nhiều người tin tưởng, coi trọng.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, chốt đơn hàng nhanh chóng. Chỉ cần người tuổi này nỗ lực hết mình, quyết không lùi bước thì nhất định sẽ đạt được thành tựu như mong đợi. Con giáp tuổi này làm ăn khấm khá, thu nhập tăng lên.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất từ 7/7 - 10/7 có thể gặp may mắn trong chuyện tiền bạc. Con giáp may mắn này có tài ăn nói giúp ích rất nhiều cho các mối quan hệ xã giao.

Người tuổi Tuất nổi tiếng kiên trì, một khi quyết định việc gì sẽ quyết tâm theo tới cùng, trưởng thành cũng nhanh chóng. Thời gian tới, người tuổi Tuất sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau.

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Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt. Chỉ cần họ giữ được sự kiên trì nỗ lực của mình thì không lâu sau đó, phúc khí sẽ gia tăng gấp bội.

Hơn nữa, họ được nhiều người yêu quý mang đến những cơ hội làm ăn lớn mà nếu biết nằm bắt khôn ngoan, con giáp sẽ rất nhanh phất lên giàu có.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình hòa đồng, dễ gần, thích kết bạn. Họ có khả năng giao tiếp tốt, giỏi xử lý các tình huống xã hội nên được lòng mọi người. Trong công việc, họ chăm chỉ, tận tụy, sẵn sàng lắng nghe các ý kiến góp ý từ người khác.

Từ 7/7 - 10/7, tài vận của con giáp này dần khởi sắc. Người tuổi này sẽ nhận được tin vui bất ngờ, vận trình suôn sẻ.

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Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, nhận thêm nhiều dự án công việc. Trong khi đó, người tuổi Mùi làm kinh doanh cũng được Thần Tài ban phát tài lộc, chốt được nhiều đơn hàng, thương vụ.

Sự nghiệp thành công giúp họ mang đến cho gia đình một cuộc sống ấm no, sung túc hơn trước.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.