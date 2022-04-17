Trong tuần mới (18/4 - 24/4), 3 con giáp vận trình rực ánh hào quang, gom hết vận may thiên hạ, đón nhiều niềm vui mới

Tuần mới tới, 3 con giáp may mắn này được dự đoán sẽ nhận lắm phúc, nhiều lộc. Sự nghiệp của họ ngày một hanh thông, phát đạt.
- Tử vi 9 ngày tới (16/4 - 24/4): 3 con giáp gạt bỏ vận đen, tài vận rộng thênh thang, tiền kiếm được gấp bội
- Vơ tay hốt tài lộc, qua ngày mai, 3 con giáp tiền tự động chảy vào túi, một tay hốt vàng, một tay hốt bạc, tha hồ tiêu xài thỏa thích
Tuổi Thìn
Con giáp tuổi Thìn mang số mệnh giàu sang, phú quý. Trong công việc, họ có tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng và tỉ mỉ. Chính vì vậy, dù theo đuổi lĩnh vực nào, con giáp này cũng đạt được thành công nhất định.
Trong tuần mới tới, người tuổi Thìn nhận nhiều phúc lộc Trời ban. Sự nghiệp của con giáp này có nhiều điểm sáng. Những người chưa có công việc cũng nhận được công việc phù hợp với bản thân. Con giáp tuổi Thìn còn được quý nhân phù trợ, vạn sự đều hanh thông.
Tuổi Tý
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý được biết đến với tính cách vui vẻ, hướng ngoại. Tuy nhiên, đôi khi họ tỏ ra thiếu kiên nhẫn và bốc đồng trong mọi việc. Con giáp tuổi này thường không kiềm chế được cảm xúc của bản thân.
Thời gian vừa qua, người tuổi Tý có thể gặp nhiều khó khăn trong công việc. Nhưng tuần mới tới này, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp khởi sắc. Đây là thời điểm tốt để họ hiện thực hóa ước mơ của mình. Họ sẽ nhận thêm được cơ hội, dự án công việc giúp kiếm thêm thu nhập.
Tuổi Ngọ
Tử vi dự đoán, trong tuần mới tới, con giáp tuổi Ngọ có tài vận dồi dào, bất ngờ lội ngược dòng. Họ chủ động hơn trong công việc nên tìm được cơ hội tốt để tiến thân. Họ được quý nhân đưa đường dẫn lối, tạo điều kiện để tăng thêm thu nhập.
Ngoài ra, con giáp này có thể sẽ nhận được thêm một công việc, dự án mới hoặc chí ít cũng là một nghề tay trái. Làm việc chăm chỉ, con giáp này có cơ hội tăng thêm thu nhập, cuộc sống của họ khởi sắc, sung túc hơn trước.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo