Trong 3 ngày đầu tuần (13-15/6), 3 tuổi này cẩn thận hao tài tốn của, tài lộc tiêu tán khắp nơi, tiểu nhân rình rập phá hoại

Tâm linh - Tử vi 13/06/2022 04:20

Theo dõi tử vi 3 ngày đầu tuần này để biết ai là con giáp dễ hao tài tốn mà còn phòng tránh ngay cho kịp nhé.

Tuổi Dậu

Theo tử vi, 3 ngày đầu tuần là khoảng thời gian phát tài của người tuổi Dậu. Con giáp này dễ kiếm tiền nhưng chẳng giữ nổi trong tay, tiền vào cửa trước lại ra ngay cửa sau. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì bạn cũng sẽ nhận thấy đây là thời điểm khó khăn về tiền bạc đối với mình. Tuổi Dậu không may khi gặp phải đủ chuyện giời ơi đất hỡi, khiến bạn dù xót xa với đồng tiền mình khó khăn lắm mới kiếm được nhưng cũng không thể không chi. 

 

Người làm kinh doanh thì còn có đồng ra đồng vào chút đỉnh, chứ nói người làm công thì chỉ có lương, lỡ tiêu xài quá tay là chỉ có đường đi vay mượn mà thôi. Tuy nhiên, những chú Gà đi theo nghiệp buôn bán cũng chẳng thể kê cao gối ngủ yên khi không ngừng bị những kẻ tiểu nhân bày chuyện chơi xấu, đối thủ cạnh tranh chèn ép chuyện kinh doanh… Bản mệnh sẽ khá khó khăn nếu muốn xoay ngược tình thế.

Trong 3 ngày đầu tuần (13-15/6), 3 tuổi này cẩn thận hao tài tốn của, tài lộc tiêu tán khắp nơi, tiểu nhân rình rập phá hoại - Ảnh 1
Theo tử vi, 3 ngày đầu tuần là khoảng thời gian phát tài của người tuổi Dậu. Con giáp này dễ kiếm tiền nhưng chẳng giữ nổi trong tay, tiền vào cửa trước lại ra ngay cửa sau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xem tử vi về tài lộc của tuổi Tý trong 3 ngày đầu tuần thì con giáp này cần phải đề phòng họa hao tài mất tiền sắp xảy ra. Bản mệnh nên thận trọng trong các quyết định đầu tư cũng như chuyện kinh doanh, mở rộng quy mô làm ăn bởi khả năng thất bại khá cao. Chuyện bán buôn mà còn bị cản trở ngay từ đầu với những quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh. 

 

Tuổi Tý trước khi đặt bút kí tên, bấm nút xuất tiền thì phải tuyệt đối thận trọng, nếu không dễ mất tiền mà còn có thể vướng phải vòng lao lý nữa.  Không may khi gặp phải đủ chuyện xui rủi này mà không có quý nhân giúp đỡ. Tuổi Tý chỉ có thể tùy nghi ứng biến, dùng chính năng lực của mình để hóa giải mà thôi. Chỉ e rằng khả năng vực lại không nhiều, vẫn phải chịu nhiều bất tiện khi tiền bạc chẳng có trong tay.

Trong 3 ngày đầu tuần (13-15/6), 3 tuổi này cẩn thận hao tài tốn của, tài lộc tiêu tán khắp nơi, tiểu nhân rình rập phá hoại - Ảnh 2
Xem tử vi về tài lộc của tuổi Tý trong 3 ngày đầu tuần thì con giáp này cần phải đề phòng họa hao tài mất tiền sắp xảy ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 3 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Mão dễ bị hao tài tốn của vì nhiều lý do. Bản mệnh đang trong khoảng thời gian bất ổn về tinh thần do chịu nhiều áp lực và căng thẳng. Điều đó có thể khiến cho những chú Mèo đưa ra quyết định nhanh chóng vì mong muốn kết thúc nhanh sự việc, song đó lại chính là bước đường dẫn đến sai lầm của con giáp này.

 

Kẻ tiểu nhân lựa đúng thời cơ mà tung chiêu cản phá, dẫn đến hậu quả là con giáp này phải trả giá đắt bằng chính tiền bạc của mình. Trong chuyện làm ăn kinh doanh càng không có chỗ cho những cơn bốc đồng, nếu không bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề, chịu thất bại nghiêm trọng khi đổ vốn đầu tư vào những lĩnh vực khó có thể sinh lời. 

Trong 3 ngày đầu tuần (13-15/6), 3 tuổi này cẩn thận hao tài tốn của, tài lộc tiêu tán khắp nơi, tiểu nhân rình rập phá hoại - Ảnh 3
Trong 3 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Mão dễ bị hao tài tốn của vì nhiều lý do - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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