Trong 3 ngày cuối tuần (từ 25/8 - 27/8), Thực Thần soi lối, Chính Tài phù trợ, 3 con giáp đời ‘lên hương’, lắm tiền nhiều của ngoài tưởng tượng

Tâm linh - Tử vi 24/08/2023 07:18

Tử vi dự đoán, tài lộc của những con giáp này khá sáng những điều mong ước bấy lâu nay bỗng chốc trở thành hiện thực.

Tuổi Tý

Trong 3 ngày cuối tuần, tài lộc của tuổi Tý khá sáng với Thực Thần soi lối, Chính Tài phò trợ. Cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều khởi phát, đặc biệt trong tuần rất có lợi cho người làm ăn buôn bán, tìm được những mối kinh doanh phát tài, lợi nhuận thu về không hề nhỏ.

Chuyện tình cảm của tuổi Tý tuần này không được ổn định cho lắm. Tình duyên đến rồi đi, không dừng chân lại bên người tuổi Tý. Bách Việt trợ đào hoa tạo cho bản mệnh nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái, nhưng duyên lành hay duyên dữ thì còn phải chờ đợi bản mệnh đối xử với mối nhân duyên đó ra sao.

Trong 3 ngày cuối tuần (từ 25/8 - 27/8), Thực Thần soi lối, Chính Tài phù trợ, 3 con giáp đời ‘lên hương’, lắm tiền nhiều của ngoài tưởng tượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 12 con giáp, đây là con giáp vô cùng đặc biệt bởi họ là con giáp không có thực. Thể hiện ý chí, bản lĩnh hơn người. Họ có chí tiến thủ, làm gì là phải làm bằng được, họ có quý nhân phù trợ trong mọi phương diện.

Trong 3 ngày cuối tuần, người tuổi Thìn sẽ đạt được vị trí chức cao vọng trọng, tiền bạc dư dã cũng gia đình hạnh phúc. Trong nhà, họ chính là quý nhân đem lại hạnh phúc, tài lộc và may mắn cho mọi người.

Trong 3 ngày cuối tuần (từ 25/8 - 27/8), Thực Thần soi lối, Chính Tài phù trợ, 3 con giáp đời ‘lên hương’, lắm tiền nhiều của ngoài tưởng tượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Xem bói tử vi thấy rằng, mặc dù quãng thời gian qua người tuổi Mùi đã không gặp được nhiều may mắn thế nhưng con giáp tuổi Mùi sẽ nhanh chóng lấy lại được những gì đã mất. Cụ thể, trong 3 ngày cuối tuần, vận may của tuổi Mùi sẽ thay đổi bất ngờ.

Những điều con giáp này mong ước bấy lâu nay bỗng chốc trở thành hiện thực. Những người tuổi Mùi sẽ có cơ hội gặp được quý nhân, họ cũng có thêm nhiều cơ hội làm giàu. Cuộc sống tuổi Mùi như bước sang trang mới với tiền tình đầy đủ sung túc.

Trong 3 ngày cuối tuần (từ 25/8 - 27/8), Thực Thần soi lối, Chính Tài phù trợ, 3 con giáp đời ‘lên hương’, lắm tiền nhiều của ngoài tưởng tượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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