Trong 10 ngày cuối tháng 4: 3 con giáp trúng vận đổi đời, tài khí bao vây, một tay ôm hết lộc lá của Thần Tài

Tâm linh - Tử vi 19/04/2022 06:23

Tử vi nhận thấy, 10 ngày cuối tháng 4, 3 con giáp may mắn được thời đổi vận, sự nghiệp phất lên, tiền tài đầy đủ.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ khổ tận cam lai, được thượng đế ban nhiều phúc đức và may mắn trong 10 ngày cuối tháng 4. Cuộc sống tuổi Mùi sẽ bước qua giai đoạn hưng thịnh hơn. Có thể tuổi Mùi sẽ không quá giàu có nhưng họ lại có được cơ ngơi vững chắc cùng một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc.

Đường công danh của con giáp này cũng thuận lợi, phát tài phát lộc. Mùi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất phần việc của mình nên được rất nhiều người ngưỡng mộ và tin tưởng. Cũng vì điều ấy mà bạn rất được cấp trên cất nhắc lên những bị trí cao hơn, tạo cơ hội khẳng định bản thân, thu vét tiền của. 

Trong 10 ngày cuối tháng 4: 3 con giáp trúng vận đổi đời, tài khí bao vây, một tay ôm hết lộc lá của Thần Tài - Ảnh 1
Người tuổi Mùi sẽ khổ tận cam lai, được thượng đế ban nhiều phúc đức và may mắn trong 10 ngày cuối tháng 4 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 10 ngày cuối tháng 4, tài khí của người tuổi Ngọ đang tăng tiến khá nhanh, có nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra thu được một nguồn lợi lớn nếu biết nắm bắt tốt cơ hội. Nếu là người trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, Ngọ giàu lên trông thấy, tiền tài phủ phê.

Còn đối với người làm công ăn lương, bản mệnh lập được “chiến công”, mở ra con đường thăng quan tiến chức phía trước. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông. Con giáp tiền nhiều vô kể, tha hồ chi tiêu chẳng cần nhìn giá.

Trong 10 ngày cuối tháng 4: 3 con giáp trúng vận đổi đời, tài khí bao vây, một tay ôm hết lộc lá của Thần Tài - Ảnh 2
Trong 10 ngày cuối tháng 4, tài khí của người tuổi Ngọ đang tăng tiến khá nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất tài khí vây quanh, làm ăn thuận lợi trong 10 ngày cuối tháng 4. Cuộc sống của tuổi Tuất sẽ có những chuyển biến tích cực. Nhờ Thần Tài giúp đỡ mà công việc sẽ có thêm nhiều hướng phát triển mới. Ngoài ra, đây cũng chính là cơ hội cho con giáp này có thể đầu tư mở rộng kinh doanh.

Người tuổi Tuất tài vận sáng chói, tiền bạc phủ phê. Công việc hiện tại đang diễn ra rất thuận lợi, mang đến cho bạn vô vàn tiền tài và của cải. Ngoài ra, được Thần Tài chiếu cố, những khoản đầu tư đã lâu trước đó của bạn đột nhiên “sống lại” một cách bất ngờ mang về một khoản lời không hề nhỏ.

Trong 10 ngày cuối tháng 4: 3 con giáp trúng vận đổi đời, tài khí bao vây, một tay ôm hết lộc lá của Thần Tài - Ảnh 3
Người tuổi Tuất tài khí vây quanh, làm ăn thuận lợi trong 10 ngày cuối tháng 4 - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

14 ngày cuối tháng 4: Mọi bề suôn sẻ, 3 con giáp gánh tiền về nhà, hút hết vận may, tiêu hoài không hết

14 ngày cuối tháng 4: Mọi bề suôn sẻ, 3 con giáp gánh tiền về nhà, hút hết vận may, tiêu hoài không hết

Theo tử vi dự đoán, 14 ngày cuối tháng 4, những con giáp này viên mãn trong cuộc sống, tiền bạc đầy két.

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