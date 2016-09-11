Top 3 con giáp 'sướng từ trong trứng' luôn mang đến vận may cho chồng con

Người tuổi Hợi từ xưa đã luôn được cho là số phận sung sướng. Trong hôn nhân cũng như vậy, họ luôn có được cuộc hôn nhân hạnh phúc đủ đầy.

Trong tình cảm, những người này rất nghiêm túc. Họ luôn muốn tìm một mảnh ghép thật phù hợp với mình. Vì vậy mà khó khăn vì ít khi có thể tìm được người như thế. Nhưng với tính cách thận trọng và kiên nhẫn, họ luôn có thể tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn nhất cho mình. Họ luôn cố gắng tìm được bạn đời thích hợp nhất, vì vậy mà khi đã tìm được họ quyết tâm phải bảo vệ hạnh phúc chủa mình đến cùng.

Đây là những người sống rất lạc quan, tâm hồn phơi phới thánh thiện. Chính những đặc trưng này đã giúp họ luôn tràn đầy năng lượng. Phụ nữ tuổi Hợi luôn được người khác quý mến cũng vì tính cách phóng khoáng, vô tư lự và luôn rất vui vẻ thoải mái.

Hôn nhân của họ do đó mà suôn sẻ, hạnh phúc sung túc đủ đầy.

Tuổi Tuất

Đây là người phụ nữ rất có đầu óc, luôn ý thức việc mình đang làm. Đặc biệt trong chuyện tình yêu. Khi bước vào hôn nhân, họ lại gặp không ít khó khăn. Chuyện tình cảm của họ có phần thăng trầm. Vì vậy khi kết hôn, họ luôn nhận thức rất rõ việc bảo vệ và trân trọng hạnh phúc gia đình. Do đó mà cuộc hôn nhân của họ luôn vẹn tròn hạnh phúc.

Họ sống có phần giản đơn, không để tâm nhiều đến dèm pha thiên hạ, trong mắt họ chỉ có gia đình. Cuộc hôn nhân của họ sẽ hạnh phúc lâu dài.

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi này rất bản lĩnh nhưng lại mang trái tim mỏng manh, luôn muốn được thương yêu và bảo vệ. Cô ấy không tính toán trong tình cảm, yêu mãnh liệt và không bao giờ hối hận. Họ sống thực tế nhưng cũng lãng mạn. Đây cũng chính là cách để họ giữ gìn hạnh phúc bền vững.

Đây là những phụ nữ luôn rất hài lòng với hạnh phúc gia đình của mình. Vì họ luôn rất cố gắng vì gia đình nên chẳng bao giờ thấy hối hận. Thỏa mãn với hạnh phúc hiện tại chính là cách để họ tìm hạnh phúc cho chính mình.