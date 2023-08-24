Tinh hoa hội tụ vào 16h30 ngày 24/8, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, giàu có vô biên, may mắn vẫy gọi, cuộc đời no ấm

Tâm linh - Tử vi 24/08/2023 04:11

Tử vi dự đoán vào 16h30 ngày 24/8, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, giàu có vô biên, may mắn vẫy gọi, cuộc đời no ấm.

Tuổi Tý

Theo từ vi 12 con giáp, người tuổi Tý trời sinh thông minh, tháo vát và có năng lực. Con giáp này giàu tính sáng tạo, có năng lực giải quyết các công việc khó khăn. Họ giỏi thích nghi với hoàn cảnh và luôn cầu tiến, không ngừng vươn lên.

Người tuổi Tý dám nghĩ dám làm, học hỏi từ thất bại. Vì vậy, trải qua tháng năm, con giáp này ngày càng khôn khôn ngoan, trưởng thành trong công việc. Họ có xu hướng trở thành người lãnh đạo, với những ý tưởng độc đáo, sáng tạo giúp ích cho tập thể.

Họ có sao may mắn chiếu rọi. Dù gần đây, họ gặp không ít sự cố, tiền mất, tật mang. Vận may đã mỉm cười với họ. Chòm sao này hoàn thành dự án đã ấp ủ, đạt được nhiều thành tựu.

Công việc của con giáp tuổi Tý trong tháng này diễn ra dễ dàng và thuận lợi. Những nỗ lực và cố gắng của họ bao lâu nay cuối cùng cũng đã được ghi nhận và trả công xứng đáng. Bên cạnh nguồn thu chính, họ có thêm những nguồn thu khác, có cuộc sống thoải mái.

Tinh hoa hội tụ vào 16h30 ngày 24/8, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, giàu có vô biên, may mắn vẫy gọi, cuộc đời no ấm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Theo từ vi 12 con giáp, người tuổi Sửu sở hữu cả sức mạnh thể chất lẫn tinh thần. Họ sống độc lập, có suy nghĩ trưởng thành, già dặn từ khi còn rất trẻ. Con giáp này đa phần đều mạnh mẽ và kiên định. Họ có hoài bão và ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Trong công việc, con giáp này cần cù, chịu khó, đã quyết làm là làm đến cùng.

Thời gian gần đây, người tuổi Sửu gặp nhiều khó khăn. Những kế hoạch của họ thường bị tạm hoãn hoặc gặp trục trặc. Tài vận của người tuổi Sửu dần khởi sắc. Những dự định của họ đến giờ sẽ trở thành hiện thực.

Con giáp tuổi Sửu làm kinh doanh sẽ nhận được những khoản hoa hồng. Trong khi đó, người làm công ăn lương sẽ hoàn thành tốt những công việc, dự án mình được phân công. Người tuổi này đầu tư mát tay, dễ sinh lời lớn. Những người kinh doanh ở lĩnh vực thủy lợi, cơ khí, dịch vụ sẽ được hoàn vốn, bắt đầu có lãi.

Tinh hoa hội tụ vào 16h30 ngày 24/8, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, giàu có vô biên, may mắn vẫy gọi, cuộc đời no ấm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo từ vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Con giáp này khá thông minh, sâu sắc, nhanh trí, làm việc gì cũng gọn ghẽ. Trong công việc, họ thường chủ động tìm kiếm cơ hội cho bản thân chứ không trông chờ. Khi gặp khó khăn, họ tỏ ra can đảm, bình tĩnh chứ không run sợ.

Con giáp tuổi Tỵ hết khó hết khổ, nhận nhiều cơ hội trong công việc. Nếu nắm chắc thời cơ, họ sẽ trở thành người chiến thắng. Những người sinh tuổi Tỵ tích cực, chủ động hơn trong công việc, thúc đẩy dự án tiến về phía trước.

Trong công việc, họ tích lũy được những kiến thức, kinh nghiệm có lợi cho bản thân về lâu về dài. Trên phương diện tài lộc, nhiều cơ hội kiếm tiền đến dồn dập khiến họ làm phải làm việc khẩn trương nhất có thể. Làm việc chăm chỉ, tận tâm, có trách nhiệm, con giáp này có mức thu nhập đáng ngưỡng mộ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp có vận trình lên như diều gặp gió, mọi điều hanh thông, tiền của ngập kho, cuộc đời êm ấm

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp có vận trình lên như diều gặp gió, mọi điều hanh thông, tiền của ngập kho, cuộc đời êm ấm

Tử vi dự đoán vào 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp có vận trình lên như diều gặp gió, mọi điều hanh thông, tiền của ngập kho, cuộc đời êm ấm.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn  tử vi 12 con giáp tử vi ngày 24/8/2023

TIN MỚI NHẤT

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 30 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 47 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 1 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay