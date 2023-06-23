Thứ Sáu ngày 23/6/2023: Kiếp Tài án ngữ, 3 con giáp tài lộc sa sút, thận trọng xe cộ, nguy cơ sa bẫy những kẻ tiểu nhân

Tâm linh - Tử vi 23/06/2023 07:26

Hôm nay là một ngày khá đen tối với 3 con giáp, do vậy mọi nhất cử nhất động đều phải thật cẩn trọng, xem xét kỹ càng trước khi thực hiện.

Tuổi Tý

Bị hung tinh Kiếp Tài án ngữ, người tuổi Tý có thể vấp phải những chiêu trò cạnh tranh thiếu lành mạnh của đối thủ nhưng không giành được bất cứ lợi thế nào. Đã vậy, bạn còn bị hao hụt một khoản tiền không nhỏ, khách hàng cũng bị giành mất. 

Thứ Sáu ngày 23/6/2023: Kiếp Tài án ngữ, 3 con giáp tài lộc sa sút, thận trọng xe cộ, nguy cơ sa bẫy những kẻ tiểu nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận xui trong ngày ảnh hưởng khá lớn tới trạng thái tinh thần của những chú Chuột. Bạn khá uể oải và chán chường vì kế hoạch đổ bể, ngay cả lĩnh vực vốn là thế mạnh cũng khó phát huy như ý. Bạn có thể dành thời gian rà soát lại mọi thứ, xem lỗ hổng nằm ở đâu, tránh cho kẻ tiểu nhân tiếp tục bắt thóp. 

Sức khỏe trong ngày Thủy vượng cũng không được lý tưởng. Tuổi Tý nên tăng cường luyện tập thể thao để nâng cao thể chất, hạn chế nguy cơ bệnh tật. Sức khỏe tinh thần cũng nên được chăm sóc cẩn thận, tìm cách giải tỏa áp lực trước khi nó cản trở tới cuộc sống và công việc của bạn.

Tuổi Sửu

Tử vi hàng ngày phương Đông cho biết thứ Sáu 23/06/2023, tuổi Sửu không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. Con giáp này có khả năng phải đi công tác xa, vì vậy cần phải hết sức thận trọng chuyện xe cộ để tránh va chạm tai nạn. Nếu không quá quan trọng có thể từ chối.

Thứ Sáu ngày 23/6/2023: Kiếp Tài án ngữ, 3 con giáp tài lộc sa sút, thận trọng xe cộ, nguy cơ sa bẫy những kẻ tiểu nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu hôm nay cũng không được khả quan cho lắm, bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi. tuổi Sửu cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

May mắn là tuổi Sửu đón nhận tin vui trong tình cảm, người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết.

Tuổi Thân

Xem tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp vào hôm nay thứ Sáu 23/06/2023 để thấy rằng tuổi Thân rất dễ cảm thấy bất an, khó chịu vì những rắc rối trong công việc. Con giáp này cần phải thẳng thắn và quyết đoán hơn. Nếu không trực tiếp giải quyết những vấn đề đang tồn đọng thì bản thân có thể đánh mất lòng tin của đồng nghiệp cũng như cấp trên.

Thứ Sáu ngày 23/6/2023: Kiếp Tài án ngữ, 3 con giáp tài lộc sa sút, thận trọng xe cộ, nguy cơ sa bẫy những kẻ tiểu nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Có những lúc tuổi Thân đã cố gắng nhiều nhưng kết quả không được như mong đợi. Tuy nhiên đừng vội nhụt chí bởi thành quả có thể đến bất ngờ, không đoán trước được. Thành công thường không đến một cách dễ dàng, lời khuyên dành cho tuổi Thân là hãy tiếp tục cố gắng và phấn đấu.

Trái lại với những mảng tối trong tài vận, đường tình duyên của tuổi Thân hôm nay rất khởi sắc, mối quan hệ giữa con giáp này và một nửa yêu thương ngày càng thắm thiết. Đôi bên có thời gian ngồi lại bên nhau và hóa giải mọi hiểu lầm, mở ra một tương lai hạnh phúc đang đợi chờ phía trước. Trong tình yêu hiếm có cặp đôi nào không xảy ra bất đồng, vượt qua được điều đó sẽ giúp tình cảm càng thêm thắm thiết.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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