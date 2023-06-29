Thứ Năm ngày 29/6/2023: 3 con giáp thần tốc thăng tiến, TÀI LỘC chạm đỉnh, phú quý bạt ngàn, giàu sang bền vững

Tâm linh - Tử vi 29/06/2023 07:23

Vận trình tài lộc của 3 con giáp trong ngày thứ Năm vượng phát, công việc cũng tiến triển thuận lợi.

Tuổi Tý

Thiên Tài trợ mệnh nên những người tuổi Tý sẽ có may mắn bất ngờ trong những công việc phụ, nghề tay trái, làm thêm. Tuổi này được thần Tài đem cho của khá nhanh nhưng cũng dễ mất lộc, khuyên bạn chỉ nên làm ăn chậm rãi, không hấp tấp hay ham trò đỏ đen kẻo lộc lá tiêu tán. 

Thứ Năm ngày 29/6/2023: 3 con giáp thần tốc thăng tiến, TÀI LỘC chạm đỉnh, phú quý bạt ngàn, giàu sang bền vững - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày có Tam Hội chiếu cố nên mặt ngoại giao của Tý phải nói là mỹ mãn. Nhiều bạn ký kết được hợp đồng nhờ ăn nói khéo léo, đi xin việc cũng suôn sẻ hơn người nhờ nhanh miệng. Sự chủ động của con giáp này trong ngày cũng đem lại tính dung hòa trong mọi mối quan hệ. 

Tài lộc ổn định nhờ cục diện hai hành Thủy tương hòa. Khuyên Tý nên biết hài lòng với những gì mình có ở thời điểm hiện tại. Sau dịch bệnh kinh tế chưa thể phát triển mạnh được, đủ ăn đủ tiêu mỗi ngày là có phước rồi, chớ tiêu xài hoang phí.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Năm 29/06/2023, tuổi Mùi được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Thứ Năm ngày 29/6/2023: 3 con giáp thần tốc thăng tiến, TÀI LỘC chạm đỉnh, phú quý bạt ngàn, giàu sang bền vững - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản thân luôn mong muốn có thể đủ lớn mạnh để che chở cho những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, tuổi Mùi không ngừng bận rộn với công việc có thể khiến cho sức khỏe trở nên suy nhược. Đây không phải là giải pháp khôn ngoan cho con giáp này khi muốn nâng cao năng suất công việc.

Đường tài lộc của tuổi Mùi có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Năm 29/06/2023 hôm nay, đường công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ sẽ có những bước thăng tiến thần tốc. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao, ngoài ra cách đối nhân xử thế của bạn cũng rất được lòng mọi người xung quanh. Tuổi Ngọ nên biết tận dụng cơ hội này để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Thứ Năm ngày 29/6/2023: 3 con giáp thần tốc thăng tiến, TÀI LỘC chạm đỉnh, phú quý bạt ngàn, giàu sang bền vững - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Điều quan trọng là tuổi Ngọ nên học cách sắp xếp thời gian và công việc thật hợp lý, tránh để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng. Trên phương diện tình cảm, trong khoảng thời gian này tuổi Ngọ và nửa kia rất dễ nảy sinh mâu thuẫn bởi những bất đồng quan điểm vốn đã có từ trước đó, đối phương không hiểu rằng bản thân bạn cũng đã hy sinh rất nhiều cho mối quan hệ này. Hãy dành thời gian trò chuyện, tâm sự cùng nhau để cả hai có thể hiểu nhau hơn.

Vận trình tài lộc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay cũng rất tốt nhờ công việc tiến triển thuận lợi. Nguồn thu nhập ổn định, dòng tiền vững vàng nên tuổi Ngọ sẽ cảm thấy an tâm, không phải đắn đo quá nhiều nữa. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ cũng có thể tìm hiểu thêm những lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền bạc sinh sôi nảy nở dồi dào hơn.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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