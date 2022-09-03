Thời gian gần kề Rằm tháng 8 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp ôm được bao tiền, nhận hết ân sủng trời xanh, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 13:57

Ai khó khăn mặc kệ nhưng thời gian từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp sau đây sẽ có cuộc sống giàu sang nhiều người mơ ước.

Tuổi Dần

Thời gian từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch, cuộc sống của con giáp này ngày càng khởi sắc, nhất là vấn đề tài chính. Bạn đi đâu cũng được người khác cung phụng, nể trọng. Những dự án lớn nhỏ trong công ty, cấp trên đều giao phó hết cho bạn.

Tuy nhiên tuổi Dần cũng nên thận trọng trong việc phán đoán kẻo ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Bạn làm gì cũng đừng quá vội vàng, hấp tấp, đừng tạo cơ hội cho tiểu nhân hãm hại, ngáng đường. Thời điểm này cũng rất thích hợp để bạn thực hiện những điều mình mơ ước từ lâu. Đừng ngại khó khăn hay thử thách, chỉ cần cố gắng con đường thăng tiến sẽ vô cùng rộng mở.

Thời gian gần kề Rằm tháng 8 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp ôm được bao tiền, nhận hết ân sủng trời xanh, giàu có hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Thời gian từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch, cuộc sống của con giáp này ngày càng khởi sắc, nhất là vấn đề tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Duyên dáng, đáng yêu lại khôn khéo, nhanh nhẹn nên con giáp này gây dựng được mối quan hệ rất tốt đẹp với các đối tác làm ăn của mình. Nhờ thế, mỗi khi cần sự hỗ trợ con giáp này dễ dàng được nâng đỡ hết mình. Cộng thêm sự chăm chỉ, siêng năng nên thành công càng bám riết lấy Dậu không buông.

Dự đoán từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch, người tuổi Dậu cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn theo chân. Thời gian này, cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang.

Thời gian gần kề Rằm tháng 8 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp ôm được bao tiền, nhận hết ân sủng trời xanh, giàu có hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Dự đoán từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch, người tuổi Dậu cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn theo chân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Khôn ngoan, đầy mưu mẹo và nhạy cảm với tiền nong nên người tuổi Tý rất hợp với việc kinh doanh, buôn bán. Dù vốn không bao nhiêu, dù ngày đầu phải cạnh tranh khốc liệt nhưng chỉ cần làm liều, dám dấn thân làm giàu Tý chắc chắn sẽ trở thành đại gia, làm ăn phát đạt.

Thế nên, thời gian cận kề Rằm tháng 8 âm lịch, tuổi Tý đã có thể kiếm được tiền tỷ, tài vận hanh thông. Lúc này, Tý tha hồ ăn sung mặc sướng, giúp đỡ gia đình, anh chị em đúng như ước nguyện bấy lâu nay của mình.

Thời gian gần kề Rằm tháng 8 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp ôm được bao tiền, nhận hết ân sủng trời xanh, giàu có hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Thời gian cận kề Rằm tháng 8 âm lịch, tuổi Tý đã có thể kiếm được tiền tỷ, tài vận hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng mùng 8 tháng 8 âm lịch, Nam Tào chấm sổ vàng, 3 con giáp choáng váng vì đếm tiền, tha hồ mua đất xây biệt thự

Đúng mùng 8 tháng 8 âm lịch, Nam Tào chấm sổ vàng, 3 con giáp choáng váng vì đếm tiền, tha hồ mua đất xây biệt thự

Tử vi cho biết, đúng mùng 8/8 âm lịch, những con giáp dưới đây vô cùng giàu có, viên mãn.

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