Tháng 4 âm lịch gánh TIỀN về nhà, 3 con giáp tay trái ôm HỶ SỰ, tay phải bế TÀI LỘC, làm gì cũng may mắn, PHÚC TINH chiếu rọi trên đầu

Tâm linh - Tử vi 24/04/2022 20:10

Tháng 4 âm lịch, 3 con giáp may mắn giàu sang tới nhà, không lo cơm ăn áo mặc, đổi đời trong phút chốc.

Con giáp tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi vận khí hanh thông. Nếu nắm được đại vận này, tiền tài sẽ tới, làm gì cũng thành công, muốn gì cũng thực hiện được. 

Con giáp may mắn sẽ tạm biệt hiện tượng tài lộc kém trong những tháng trước cũng như những chuyện buồn phiền khiến họ phải phân tâm. 

Trong tháng 4 âm lịch tới, bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn, vượng vận đào hoa. Tuy nhiên, trong chuyện kinh doanh, người tuổi Hợi không nên để trứng vào cùng một giỏ. Chỉ cần nỗ lực cố gắng, lao động chăm chỉ thì người tuổi Hợi sẽ có tương lai tươi sáng. 

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Trong tháng 4 âm lịch tới, bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn, vượng vận đào hoa - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, trong vài tháng trước, người cầm tinh con giáp tuổi Tý gặp các sao hung tinh, tai họa rơi vào cung phú quý khiến cho họ rơi vào cảnh túng thiếu. 

Đến đầu tháng 4 âm lịch, vận may của con giáp tuổi Tý bắt đầu khởi động, cung Lục sát được hóa giải. Nếu như biết nắm bắt cơ hội, không những bản mệnh có nhân duyên hanh thông mà cuộc đời cũng suôn sẻ.

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Đến đầu tháng 4 âm lịch, vận may của con giáp tuổi Tý bắt đầu khởi động, cung Lục sát được hóa giải - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần

Đầu tháng 4 âm lịch, thời cơ sẽ đến với những người tuổi Dần, tài lộc tăng thêm, đại phú đại quý sẽ đến trong thời gian gần, đặc biệt với người sinh năm 1962 và 1991. 

Mặt khác, việc kinh doanh của những chú Hổ cũng tăng lên đáng kể trong thời điểm này, đơn đặt hàng sẽ tăng lên. Con giáp tuổi Dần cần lưu ý phải làm việc có nguyên tắc thì mới có thể đi được lâu dài. Người tuổi Dần phải tin rằng cuộc sống không tệ với tất cả mọi người. Một người không ngừng phấn đấu thì cuộc sống và sự nghiệp sẽ ngày càng được suôn sẻ. 

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Đầu tháng 4 âm lịch, thời cơ sẽ đến với những người tuổi Dần, tài lộc tăng thêm - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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