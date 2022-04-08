Thần Tài nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, 3 con giáp sắp đổi VẬN trong 15 ngày tới, sự nghiệp dần đi vào quỹ đạo, may mắn tới cửa ầm ầm

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình thâm trầm, nói ít, làm nhiều. Con giáp này là người khá cẩn trọng và luôn lên kế hoạch kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì. Cúng bởi vậy mà họ ít mắc sai sót trong công việc.

Bắt đầu từ 15 ngày tới đây, con giáp may mắn tuổi Dậu có tài vận dồi dào, tiền vào như nước. Bản mệnh được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó. Sự nghiệp từ đây vượng phát đến bất ngờ, mọi cơ may ập đến tới tấp.