Thần Tài dẫn lối, top con giáp kiếm tiền về túi, vàng chất ngập két trong 7 ngày tới (30/5-5/6) - Mua nhà sắm xe, thức trắng đêm để kiểm kê tài sản, đếm tiền sái tay

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần khá mạnh mẽ, quyết đoán. Tuy vậy, đôi khi họ cũng tỏ ra bảo thủ, không chịu tiếp thu ý kiến trái chiều từ người khác.

Trong khoảng 7 ngày tới, con giáp tuổi Dần được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc. Họ được quý nhân xung quanh không ngừng giúp đỡ nên có thể hoàn thành mục tiêu. Người tuổi này làm kinh doanh cũng buôn may, bán đắt, đơn hàng về ầm ầm.

Con giáp này rất kiên trì, ngay cả trong thời điểm gặp khó khăn. Họ vẫn không ngừng vươn lên, đạt được mục tiêu đã đề ra.

Con giáp tuổi Dần là những người có năng lực siêu phàm, biết cầu tiến và làm việc chăm chỉ. Vận may của họ sẽ tiếp tục kéo dài đến hết năm nay. Thu nhập của họ nhờ đó cũng cải thiện.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý tuy bạn đã có một năm vừa qua rất vất vả nhưng những nỗ lực trước đây của bạn cũng được đền đáp xứng đáng, 7 ngày tới Phật phù hộ độ trì, tiền tài sung túc, nhà cửa giàu sang, trúng người cao quý, của cải sẽ nghiêng thành về phía bạn!

Ảnh minh họa: Internet

Bạn phải dành thời gian để điều chỉnh cảm xúc và suy nghĩ của mình, bạn có không gian phát triển cao hơn, và tự nhiên tiền của sẽ đến và vào túi bạn.

Tuy nhiên, người cầm tinh con chuột đầy tham vọng không nên tham lam quá mức, hãy giảm tốc độ một cách hợp lý, và bạn có thể thu được lợi nhuận bất ngờ đấy!

Tuổi Tý

Tình hình tài chính của người tuổi Tý có khá nhiều điểm sáng, nhưng không phải ngay từ đầu tuần bạn đã gặp được nhiều may mắn. Thời cơ của bạn sẽ chủ yếu đến vào khoảng thời gian giữa tuần.

Lúc này, người làm ăn kinh doanh nắm bắt được cơ hội đầu tư, còn người làm công ăn lương dễ nhận được tiền thưởng vì những cống hiến của mình.

Dù đôi khi bản mệnh phải chi một số khoản tiền lặt vặt ngoài dự kiến, nhưng may mắn là chúng không quá ảnh hưởng tới kế hoạch tiền bạc dài hạn của bạn. Hơn nữa, chính bạn cũng đang cố gắng cải thiện tài chính bằng việc làm thêm nhiều hơn, việc này cũng bắt đầu có hiệu quả rồi đấy.

Cát tinh cũng khiến vận trình của con giáp phát tài tuần này thêm phần hanh thông, thuận lợi. Vì vậy, nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm