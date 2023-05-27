Tài chính của 3 con giáp sẽ tụt không phanh từ ngày 27/5 đến ngày 30/5: Coi chừng tiểu nhân rình rập hãm hại, làm gì cũng gặp chuyện đen đủi

Tâm linh - Tử vi 27/05/2023 08:33

Tử vi con giáp cho biết, vào thời điểm này 3 con giáp dưới đây khó mà có cuộc sống suôn sẻ như mong muốn, tiền tài và công việc xuống dốc lao đao.

Tuổi Tý

Trời sinh người cầm tinh con chuột vốn rất chịu khó, chăm chỉ và biết kiếm tiền làm giàu. Tuy nhiên, con giáp này lại vô cùng ham vui, ham chơi. Là đàn ông thì hay rượu chè, bài bạc mất hết tiền bạc kiếm được. Còn là phụ nữ thì chỉ biết dùng tiền để ăn chơi làm đẹp, không lo tích cóp tính toán cho tương lai. 

Sự giàu có của bản mệnh chỉ có trong chốc lát nên từ ngày 27/5 đến ngày 30/5 này bạn cần cân nhắc cách chi tiêu của mình sao cho hợp lý nếu không sẽ khó lòng mà dư dả, đủ đầy. Mặc dù người tuổi Tý rất có tài nhưng lại không được sung sướng.

Bởi vì, con giáp này bẩm sinh vốn chuộng hư vinh, họ hy vọng bản thân có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý. Khi có điều kiện, tuổi Tý không ngại nói phét về thực lực và gia thế của mình. Và, chính nét tính cách này khiến bản mệnh không được nhiều người tôn trọng.

Tài chính của 3 con giáp sẽ tụt không phanh từ ngày 27/5 đến ngày 30/5: Coi chừng tiểu nhân rình rập hãm hại, làm gì cũng gặp chuyện đen đủi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là một trong những con giáp xui xẻo từ ngày 27/5 đến ngày 30/5, cần phải hết sức đề phòng. Những chú Trâu sẽ chẳng được nghỉ ngơi chút nào khi mà đủ thứ rắc rối trong công việc khiến bản mệnh lao đao tìm cách giải quyết.

Có những việc tưởng chừng đang tiến hành suôn sẻ bỗng xảy ra vấn đề. Lại thêm có kẻ buông lời thị phi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh khiến cho con đường sự nghiệp của bạn gặp phải không ít khó khăn.

Đã vậy, bạn còn dễ bị mất tập trung bởi những chuyện xung quanh mình, để cảm xúc dẫn đường làm việc theo cảm hứng nên hiệu suất giảm sút khá rõ. Nếu không sớm chấn chỉnh thái độ làm việc của mình, bạn có thể bị cấp trên khiển trách.

Tài chính của 3 con giáp sẽ tụt không phanh từ ngày 27/5 đến ngày 30/5: Coi chừng tiểu nhân rình rập hãm hại, làm gì cũng gặp chuyện đen đủi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thời gian trước đây, Ngọ thu được khá nhiều tài lộc. Nhưng họ lại gặp hạn, nếu không biết cách tiết chế và hóa giải, tiền bạc sẽ không cánh mà bay.

Từ ngày 27/5 đến ngày 30/5 này, tuổi Ngọ tinh thần bất ổn, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, hành động bột phát, làm trước nghĩ sau, bất chấp hậu quả. Bởi vậy, cuộc sống cũng như công việc liên tiếp xảy ra những rắc rối, xung đột, khó mà thành công.

Lời khuyên dành cho tuổi Ngọ là nên làm ăn chân chính, tránh kiểu chộp giật kẻo vướng họa lao ngục.

Nên tích cực mở rộng các mối quan hệ xã giao lành mạnh, chính nhờ những người này mà bạn sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bạn hãy thận trọng đừng đầu tư lớn kẻo dễ bị lừa gạt, mất mát tiền bạc. Đồng thời, nên thận trọng trong tình duyên kẻo có người thứ ba chen chân phá hoại tình cảm của bạn.

Tài chính của 3 con giáp sẽ tụt không phanh từ ngày 27/5 đến ngày 30/5: Coi chừng tiểu nhân rình rập hãm hại, làm gì cũng gặp chuyện đen đủi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 6h sáng mai (27/5), những người tuổi này được dự báo trúng số, nằm im phát tài, ngồi không chờ thời tới, mua vàng mua bạc sắm đầy túi

Đúng 6h sáng mai (27/5), những người tuổi này được dự báo trúng số, nằm im phát tài, ngồi không chờ thời tới, mua vàng mua bạc sắm đầy túi

Thời tới cản không kịp, đúng 6h sáng mai (27/5), 3 con giáp được chiếu cố, tiệc linh đình đến, đầy ắp vàng bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 27/5 tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 50 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả