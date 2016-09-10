Sở hữu 5 nốt ruồi này, tiền bạc chất đầy nhà, xài hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 10/09/2016 23:18

Nếu có những nốt ruồi này, bạn có thể yên tâm mà tận hưởng cuộc sống phú quý, hạnh phúc cả đời

Nốt ruồi ở lông mày

Sở hữu 5 nốt ruồi này, tiền bạc chất đầy nhà, xài hoài không hết - Ảnh 1

Chủ nhân của nốt ruồi phú quý nằm ở giữa lông mày này luôn rất đầy đủ tiền bạc, không bao giờ sợ nghèo khổ.

Họ cũng rất có đầu óc, vì vậy mà giỏi giang. Họ luôn được quý nhân giúp đỡ, không lo khó khăn trở ngại.

Và nếu nốt ruồi này xuất hiện ở phần đầu lông mày thì chủ nhân là người nhanh nhạy, luôn có chí cầu tiến mạnh mẽ. Họ có tố chất trong nghệ thuật hay khoa học. Có thể làm trong ngành nghề này, chắc chắn sẽ gặt hái nhiều thành công. Còn nếu là nốt ruồi phần đuôi lông mày, họ sẽ có cuộc đời luôn hạnh phúc, vật chất đủ đầy

Nốt ruồi nằm trên đỉnh đầu

Đây là những người “sướng từ trong trứng”. Có gặp vấn đề gì họ đều được quý nhân giúp đỡ. Vì vậy mà cuộc sống phú quý, sung sướng chẳng thiếu gì.

Nốt ruồi ở dưới cằm

Sở hữu 5 nốt ruồi này, tiền bạc chất đầy nhà, xài hoài không hết - Ảnh 2

Chủ nhân nốt ruồi này gia vận rất tốt, sự nghiệp thành công rực rỡ.

Nếu nốt ruồi này đã có lâu mà vẫn chưa thấy tài lộc đến thì cũng đừng lo. Vì đây là nốt ruồi phú quý về hậu vận. 

Nốt ruồi mọc ở giữa cổ (yết hầu)

Sở hữu 5 nốt ruồi này, tiền bạc chất đầy nhà, xài hoài không hết - Ảnh 3

Chủ nhân nốt ruồi có cuộc sống phú quý, vận may luôn tìm đến. Và họ còn luôn được quý nhân phù trợ, luôn có thể thành công.

Nhưng ngược lại, nếu nằm gần phía vai thì lại là điều không may, dễ gặp xui xẻo

Nốt ruồi ở chính giữa mu bàn chân

Những người có nốt ruồi này sẽ có cuộc sống sung sướng, phú quý đủ đầy.

Dù vậy, tài vận đến khá trễ, phải cậy dựa người khác. Do đó, họ nên kết hôn với người có kinh tế vững vàng. Trong công việc, hãy chọn những người lãnh đạo tài giỏi để chỉ dạy, học hỏi.

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