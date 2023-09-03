Sau ngày mai, thứ Hai 4/9/2023, 3 con giáp được sao tốt chiếu rọi, tài lộc đỏ rực, cá chép hóa rồng, bùng nổ vận may

Tâm linh - Tử vi 03/09/2023 14:57

Qua ngày mai (4/9/2023), 3 con giáp may mắn này sẽ có cơ hội thực hiện những phi vụ làm ăn tiền bạc cứ thế chảy vào túi.

Tuổi Thìn

Trong số 12 con giáp thì trời sinh tuổi Thìn là những người thông minh, tài giỏi, có thể tự chủ cuộc sống của mình và không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Thìn luôn là những đứa trẻ khiến bố mẹ và người thân tự hào vì khả năng độc lập và cách ứng xử khéo léo. 

Trong giai đoạn trước đó, cuộc đời tuổi Thìn chỉ toàn là màu đen mà bước qua ngày mai (4/9/2023) sẽ tìm được những khoảng sáng. Vào thời điểm này, vận may của bản mệnh bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ. Đăc biệt, những người tuổi Thìn đang làm ăn kinh doanh có thể kí kết được một vài hợp đồng béo bở và nhờ đó mà cải thiện thu nhập.

Sau ngày mai, thứ Hai 4/9/2023, 3 con giáp được sao tốt chiếu rọi, tài lộc đỏ rực, cá chép hóa rồng, bùng nổ vận may - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ đa số có tính cách mạnh mẽ, táo bạo, có tham vọng và nhiệt huyết với công việc. Tuy nhiên, đôi khi những người tuổi Tỵ lại thiếu kiên nhẫn, dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng và đây chính là sự thiếu sót của con giáp này để họ tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Qua ngày mai (4/9/2023), vận may còn tự kéo tới nhà của con giáp tuổi Tỵ. Trong công việc, tuổi Tỵ sẽ lấy lại được cảm hứng và nhiệt huyết để làm việc, nhờ vậy mà những tồn đọng trước đó đều được giải quyết triệt để. Con giáp sẽ có thu nhập ổn định.

Sau ngày mai, thứ Hai 4/9/2023, 3 con giáp được sao tốt chiếu rọi, tài lộc đỏ rực, cá chép hóa rồng, bùng nổ vận may - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất nhìn bề ngoài là người hiền lành, yếu đuối nhưng thực chất bên trong họ là những người vô cùng mạnh mẽ. Tuổi Tuất đã phải trải qua giai đoạn khó khăn khi khối lượng công việc chất như núi với vô vàn áp lực ở thời gian qua.

Tuy nhiên, tuổi Tuất sẽ trở thành một trong 3 con giáp phát tài sau ngày mai (4/9/2023). Trong công việc, tuổi Tuất có thể vượt qua một cách dễ dàng. Những người làm ăn kinh doanh có thể gặp cơ hội phát tài trong khi đó người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc, từ đó mà được cất nhắc về vấn đề tăng lương, tăng thưởng.

Sau ngày mai, thứ Hai 4/9/2023, 3 con giáp được sao tốt chiếu rọi, tài lộc đỏ rực, cá chép hóa rồng, bùng nổ vận may - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp may mắn nhất từ ngày 2/7 đến 15/7 âm lịch, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời

3 con giáp may mắn nhất từ ngày 2/7 đến 15/7 âm lịch, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời

Chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, của nả cứ lũ lượt ập xuống đầu chính là vận số trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn nhất từ ngày 2/7 đến 15/7 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi hôm nay Tử vi ngày 3/9/2023 tử vi tháng 9 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 1 giờ 16 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy