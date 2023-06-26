Sau ngày mai, thứ Ba 27/6/2023: Thiên thời địa lợi, 3 con giáp đại phát lộc phát tài, đón mưa vàng biển bạc, ví tiền ngày càng phình to

Tâm linh - Tử vi 26/06/2023 16:59

Con giáp nào gặp phải xui xẻo, bị tiểu nhân quấy rối thì chưa biết nhưng dưới đây là 3 con giáp phát tài sau ngày mai, thứ Ba 27/6/2023. Bạn có may mắn nằm trong số đó?

Tuổi Mão

Do tài lộc trải dài sau ngày mai, thứ Ba 27/6/2023 nên tuổi Mão được vinh dự đứng trong hàng ngũ 3 con giáp phát tài. Công việc của con giáp này dần dần ổn định, bản mệnh sẽ học hỏi thêm được nhiều kỹ năng và kiến thức mới để cải thiện bản thân. 

Việc kinh doanh của tuổi Mão rất suôn sẻ, khách hàng cũ quay lại và kèm theo đó là số lượng khách hàng mới không ngừng tăng lên. Nhờ vậy mà con giáp này sẽ thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ khiến ai nấy đều phải trầm trồ, ngưỡng mộ. 

Sau ngày mai, thứ Ba 27/6/2023: Thiên thời địa lợi, 3 con giáp đại phát lộc phát tài, đón mưa vàng biển bạc, ví tiền ngày càng phình to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đây chính là thời điểm tài vận của những người tuổi Ngọ bùng nổ rực rỡ, bởi không chỉ tiền tài tấp nập chạy vào nhà mà đường công danh sự nghiệp của bản mệnh cũng trên đà thăng tiến rất khả quan. Cộng thêm được quý nhân giúp đỡ nên tuổi Ngọ dễ dàng vượt qua khó khăn, làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi.

Nếu như trước đó tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ thì sau ngày mai, thứ Ba 27/6/2023, con giáp này lại càng gặp được nhiều bất ngờ thú vị hơn khi được thần tài chiếu cố. Không chỉ người kinh doanh buôn bán mà ngay cả những người làm công ăn lương cũng có cơ hội để kiếm tiền nhiều hơn.

Sau ngày mai, thứ Ba 27/6/2023: Thiên thời địa lợi, 3 con giáp đại phát lộc phát tài, đón mưa vàng biển bạc, ví tiền ngày càng phình to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi chính là một trong 3 con giáp phát tài sau ngày mai, thứ Ba 27/6/2023 bởi ngoài nguồn thu nhập chính, con giáp này cũng kiếm được một khoản kha khá từ công việc phụ. Công việc có thể sẽ vất vả và gặp phải những rắc rối phát sinh nhưng nhờ có quý nhân phù trợ nên mọi vấn đề đều được giải quyết triệt để.

Chưa hết, vận trình tình cảm của người tuổi Mùi cũng khởi sắc trông thấy. Những người độc thân sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc, làm quen với những người khác giới. Trong khi đó, tình cảm của những cặp đôi lại càng thêm nồng đượm, mọi xích mích trước đó đều được hóa giải.

Sau ngày mai, thứ Ba 27/6/2023: Thiên thời địa lợi, 3 con giáp đại phát lộc phát tài, đón mưa vàng biển bạc, ví tiền ngày càng phình to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Đúng 4 ngày cuối tuần (22/6 - 25/6), 3 con giáp 'ấm túi tiền', bạc vàng phủ phê, may mắn đứng số 2 không ai dám tranh số 1

Đúng 4 ngày cuối tuần (22/6 - 25/6), 3 con giáp 'ấm túi tiền', bạc vàng phủ phê, may mắn đứng số 2 không ai dám tranh số 1

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân vào 4 ngày cuối tuần này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ hai tử vi ngày 26/6/2023 tử vi cuối tháng 6 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi thứ 3

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 58 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay