Sau ngày Giỗ tổ (10/3 âm lịch), 3 con giáp được Thái Tuế ban phước lành, bứt phá ngoạn mục trong công việc, nằm trên đống vàng, cứ thế mà phát tài thật to

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 23:30

Sau ngày 10/3 âm lịch công việc của 3 con giáp này bất ngờ hanh thông, tài vận cũng khởi sắc lên từng ngày...

Tuổi Hợi

Nhờ có Thiên Tài giúp sức nên cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh tuổi Hợi đều có tiền bạc rủng rỉnh trong tay ngày hôm nay. Đó là nhờ bạn biết tận dụng khoảng thời gian rảnh để làm thêm nghề tay trái, tăng thêm thu nhập cho mình. Tuy nhiên, cũng phải biết lường sức mình đấy nhé, đừng tham lam quá bạn vừa kiệt sức lại vừa bị phân tán tiền bạc cho cả những khoản đầu tư vô lý.

Với người làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán, đầu tư thì đây quả thực là dịp may để bạn làm đầy túi, có thêm những khách hàng tiềm năng và mở rộng quy mô công việc của mình, có nguồn thu dồi dào và ổn định hơn.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn tài giỏi thông minh, ngay khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ cũng sẽ tranh thủ để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. Một khi được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố, sau bao vấp ngã thì cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng.

 

Sau ngày Giỗ tổ (10/3 âm lịch), 3 con giáp được Thái Tuế ban phước lành, bứt phá ngoạn mục trong công việc, nằm trên đống vàng, cứ thế mà phát tài thật to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sau ngày 10/3 âm lịch công việc bất ngờ hanh thông, tài vận cũng khởi sắc lên từng ngày, ai đầu tư kinh doanh thì sẽ kiếm được lời chút đỉnh, từ từ con số sẽ càng tăng lên nhiều hơn. Những người làm công ăn lương thì sẽ tạo dựng được niềm tin với cấp trên, cứ tiếp tục nỗ lực cố gắng thì sẽ được thăng chức tăng lương trong vòng nửa đầu năm tới đây.

 

Tử vi khoa học dự báo, Tý được cho là sẽ có những cơ hội thuận lợi về cả công danh sự nghiệp lẫn tài lộc trong nửa đầu năm 2022. Vậy nên ngay từ bây giờ, bản mệnh cần xác định mục tiêu phấn đấu rõ ràng.

Tuổi Dậu

Năm 2022, tuổi Dậu gặp Dần chủ về bình hoà, báo hiệu một năm khá ổn định, không có nhiều sóng gió, thăng trầm. Công việc làm ăn khá suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, không gặp trở lực nào quá lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời bùng nổ.

Sau ngày 10/3 âm lịch, người tuổi Dậu bước vào cục diện Thái Tuế tương hợp, vận thế của con giáp này tương đối hanh thông nhưng do thời gian trước đây gặp phải hạn tiểu nhân nặng nề nên công việc gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên do có cát tinh nhập mệnh, áp chế được hạn tiểu nhân nên rất nhiều mặt trong cuộc sống có sự cải thiện đáng kể. Con giáp này có thể nhanh chóng chuyển bại thành thắng, gặp hung hóa cát, làm việc gì cũng suôn sẻ và nhận được tin vui về việc tăng chức tăng lương.

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3 ngày tới, những tuổi này sẽ cảm nhận rõ vận may đang lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng thuận lợi hanh thông vào phút chót, hoặc được quý nhân xuất hiện để giải vây kịp thời.

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