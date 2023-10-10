Sau 16h30 chiều nay (10/10/2023), phúc lộc gia tăng, phú quý tràn trề, 3 con giáp tiền tiêu phủ phê, công danh lẫy lừng

Tâm linh - Tử vi 10/10/2023 04:13

Dự đoán sau 16h30 chiều nay (10/10/2023), ai xui thì xui, 3 con giáp này vẫn uy danh lẫy lừng, tiền tài bạt ngàn, công danh tấn tới.

Tuổi Mão

Tử vi cho thấy, sau 16h30 chiều nay (10/10/2023), Thực Thần mang lại cho tuổi Mão một tâm trí sáng suốt. Bạn có xu hướng sắp xếp lại quá khứ và giải quyết những chuyện đã qua. Bạn cần bình tĩnh để đánh giá hiện tại và lập ra những kế hoạch thuận lợi cho bản thân. 

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú cho thấy hôm nay khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, may áo, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. Ngũ hành tương sinh mang tới vận may trong sự nghiệp. Người đi làm công sở nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên, những người thất nghiệp có vận may tìm được công việc phù hợp. 

Sau 16h30 chiều nay (10/10/2023), phúc lộc gia tăng, phú quý tràn trề, 3 con giáp tiền tiêu phủ phê, công danh lẫy lừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tiếp nối tử vi của 12 con giáp, sau 16h30 chiều nay (10/10/2023), Chính Tài ghé thăm cho thấy có một vài thay đổi tích cực, giúp người tuổi Tị sắp xếp lại tình trạng tài chính cũng như tìm ra các cách thức mới để tăng cường thu nhập. Một số kế hoạch của bạn diễn ra đúng như dự định và cũng là lúc bạn cần tập trung để tăng tốc.

Đừng hài lòng quá nhanh với chút kết quả đang có, bạn vừa tìm cách cải thiện lại vừa nâng cấp mọi thứ lên thì chất lượng công việc sẽ được thể hiện ở một mức độ đáng mong đợi. Hỏa khí vượng đang có tác động không tốt tới phương diện sức khỏe. Bạn cũng nên lưu ý đến sức khỏe của người lớn tuổi trong gia đình. Tránh những chuyến đi dài, có thể khiến bạn kiệt sức.

Sau 16h30 chiều nay (10/10/2023), phúc lộc gia tăng, phú quý tràn trề, 3 con giáp tiền tiêu phủ phê, công danh lẫy lừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sau 16h30 chiều nay (10/10/2023), Thiên Tài ghé thăm mang tới những tin vui về tài chính cho con giáp tuổi Ngọ, giúp bạn có thêm thu nhập, nhiều người mua sắm thêm tài sản, thu về lãi suất đáng kể. Có người lại được người thân giúp đỡ về tiền bạc, thậm chí hỗ trợ cho bạn mà không mong đền đáp lại.

Công việc của bạn càng trở nên thuận lợi, may mắn. Bạn đang có nhiều lợi thế nhưng vẫn luôn chăm chỉ, cần mẫn, nhờ thế mà bạn có khả năng thăng tiến nhiều hơn và nhận được sự khen ngợi từ cấp trên hay đồng nghiệp. Tam Hội đưa tới cho người tuổi Ngọ cơ hội giao tiếp nhiều hơn với mọi người. Điều này có lợi cho bản thân, giúp bạn học hành, khám phá và thu nạp thêm những kiến thức mới.  

Sau 16h30 chiều nay (10/10/2023), phúc lộc gia tăng, phú quý tràn trề, 3 con giáp tiền tiêu phủ phê, công danh lẫy lừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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