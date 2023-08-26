Sắp sang Rằm tháng 7 âm lịch, cát vận hanh thông, 3 con giáp rủng rỉnh bạc tiền, Thần Tài hậu thuẫn, phúc lộc tràn đầy

Tâm linh - Tử vi 26/08/2023 13:30

Tiền ùa vào túi là phúc phần của những con giáp may mắn ngút trời này vào thời gian cận kề Rằm tháng 7 âm lịch.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc. Bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển.

Cận kề Rằm tháng 7 âm lịch sẽ mang lại cho Tỵ tài chính dồi dào, thăng tiến cực nhanh trong công việc. Đặc biệt, nhờ có quý nhân nâng đỡ người tuổi Tỵ càng đắc tài đắc lộc, làm ăn vượng phát. Chỉ cần chớp lấy cơ hội, nỗ lực hết mình con giáp giàu sang này ắt làm 1 hưởng 10, tiền vào như nước.

Sắp sang Rằm tháng 7 âm lịch, cát vận hanh thông, 3 con giáp rủng rỉnh bạc tiền, Thần Tài hậu thuẫn, phúc lộc tràn đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bằng sự khéo léo và tài giao tiếp của mình, tuổi Mùi được người khác kính trọng, ngưỡng mộ. Họ là những người công tư phân minh, khi làm việc tuyệt đối sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung.

Khổ tận cam lai, sau những xui xẻo thì bước sang thời gian cận kề Rằm tháng 7 âm lịch, tuổi Mùi sẽ may mắn phát tài, làm ăn thuận lợi. Không chỉ vậy, từ đây đến cuối năm con giáp giàu sang này sẽ ngập trong nhung lụa, muốn nghèo cũng không được.

Sắp sang Rằm tháng 7 âm lịch, cát vận hanh thông, 3 con giáp rủng rỉnh bạc tiền, Thần Tài hậu thuẫn, phúc lộc tràn đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quanh, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Dự đoán cận kề Rằm tháng 7 âm lịch, con giáp may mắn tuổi Dần sẽ liên tục hái lộc trời cho, mở túi hứng tiền ùa vào túi. Cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, càng về cuối tuần hầu bao càng rủng rỉnh chính là cơ may Dần có được.

Sắp sang Rằm tháng 7 âm lịch, cát vận hanh thông, 3 con giáp rủng rỉnh bạc tiền, Thần Tài hậu thuẫn, phúc lộc tràn đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi rằm tháng 7 âm lịch tử vi ngày 8/7 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi 12 con giap con giap may man tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 3 giờ 30 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.