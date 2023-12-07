Sang thứ Sáu và thứ Bảy (8/12 - 9/12): Chúc mừng 3 con giáp 'hốt sạch lộc trời’, vận khí sáng choang, giàu sang bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 07/12/2023 10:26

Vận đổi sao dời, trong thứ Sáu và thứ Bảy, tài lộc của bạn tăng cao chóng mặt khiến cho người khác hờn ghen đỏ mắt.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thân đón nhận tin vui cực lớn, tiền bạc cứ đổ về tiêu hoài không hết. Bạn gặp được nhiều may mắn, vận tài chính được cải thiện nhiều hơn. Đặc biệt, trong thứ Sáu và thứ Bảy, con giáp tuổi Thân có nhiều cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình nên vận trình ngày càng đi lên.

Nhờ sự bản lĩnh cao ngút trời nên tiền bạc cứ tăng lên không ngừng, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Những người làm ăn kinh doanh tìm được nhiều đối tác tiềm năng, sự nghiệp ngày một đi lên theo hướng tích cực. Những người làm công ăn lương đánh bại tiểu nhân, một bước nắm giữ chức vụ như bản thân mong muốn.

Sang thứ Sáu và thứ Bảy (8/12 - 9/12): Chúc mừng 3 con giáp 'hốt sạch lộc trời’, vận khí sáng choang, giàu sang bất thình lình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi học cho thấy, tuổi Thìn là con giáp may mắn chuẩn bị tinh thần đón tin vui cực lớn trong thứ Sáu và thứ Bảy. Những việc bạn làm đều được công nhận, giữ được nhiều chức vụ cao trong công ty. Những người tuổi Thìn hiền lành, sống tình cảm nên được quý nhân đứng sau nâng đỡ, khó khăn đến mấy cũng vượt qua được dễ dàng, không tốn nhiều công sức.

Những người tuổi Thìn luôn nỗ lực không ngừng để tiến lên vị trí như bản thân mong muốn. Được cấp trên, đồng nghiệp yêu mến, có tiếng nói giúp cho vận trình ngày một khởi sắc hơn. Đầu năm 2023 vừa qua, bạn gặp nhiều trắc trở nhưng thời gian này, thần tài sẽ ưu ái chiếu cố bạn hết sức. Đặc biệt là con giáp tuổi Thìn có nhiều bất ngờ phát tài về nhiều mặt khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Sang thứ Sáu và thứ Bảy (8/12 - 9/12): Chúc mừng 3 con giáp 'hốt sạch lộc trời’, vận khí sáng choang, giàu sang bất thình lình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhắc đến con giáp may mắn trong trong thứ Sáu và thứ Bảy mà bỏ qua người tuổi Tuất thì quả là thiếu sót. Đường tài lộc của bạn sẽ hanh thông lắm đấy nhé, chuẩn bị may túi ba gang mà hốt tiền hốt bạc đi thôi. Không chỉ vậy, nhờ sự chăm chỉ "cày kiếm", những chú Tuất cuối cùng cũng đón nhận những cơ hội lớn về tiền bạc, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có được thu nhập tốt.

Người làm công được nhận được thành quả từ công sức bấy lâu mình bỏ ra, gia tăng thu nhập, không thì cũng sẽ được giới thiệu nghề tay trái giúp bản mệnh có được thêm nguồn thu. Đó có thể không phải là do bạn may mắn có được mà hoàn toàn do năng lực của bạn tạo nên. Vì thế, hãy trân trọng từng đồng mà bạn đang có đấy nhé!

Sang thứ Sáu và thứ Bảy (8/12 - 9/12): Chúc mừng 3 con giáp 'hốt sạch lộc trời’, vận khí sáng choang, giàu sang bất thình lình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 10h ngày 10/10 âm lịch, tài lộc của 3 con giáp cất cánh, quơ tay được cả núi tiền, thu hút hết may mắn, hỷ sự

Đúng 10h ngày 10/10 âm lịch, tài lộc của 3 con giáp cất cánh, quơ tay được cả núi tiền, thu hút hết may mắn, hỷ sự

Tử vi cho thấy, đúng 10h ngày 10/10 âm lịch, 3 con giáp may mắn dưới đây có vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt. Bản mệnh vượng phát vận may, tiền tài dư dả.

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