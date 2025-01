Qua đêm nay (12/1), 3 con giáp thăng quan phát tài, đổi đời ngoạn mục, giàu không lối thoát, vươn lên thành đại gia triệu phú

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật 12/1/2025, tuổi Sửu không gặp được nhiều may mắn. Dù cố gắng làm việc, con giáp này vẫn gặp phải nhiều rắc rối, sự cố bất ngờ khiến kết quả không như mong đợi.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp nói rằng người tuổi Mão chào đón năm Ất Tỵ với nhiều may mắn. Con giáp này có cát tinh Thái Âm và Mạch Hoạt, chủ về may mắn, quyền quý, giàu sang chiếu mệnh nên làm gì cũng thuận lợi. Bản mệnh tạm biệt khó khăn trong năm cũ, đón nhận vận may của năm mới. Dù làm trong lĩnh vực nào, tuổi Mão cũng có thể khẳng định năng lực của bản thân, đổi lại phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Thời gian tới, tuổi Mão trở thành con giáp hưởng may mắn bất tận. Bản mệnh có thể gặt hái thành công ngay từ những ngày đầu tiên của năm Ất Tỵ, cuộc sống tràn đầy niềm vui, tài khoản liên tục tăng số.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi Chủ nhật 12/1/2025 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần hôm nay thử sức với nhiều việc thử thách.

Ngày Chủ nhật 12/1/2025 tuổi Dần có dày dặn kinh nghiệm, làm việc vất vả, đầu tư thời gian tìm hiểu kĩ lưỡng từng hạng mục.

Công việc: Người tuổi Dần công việc suôn sẻ, làm việc gì bạn đều chú ý trước sau, cẩn thận.

Tình cảm: Tình cảm của bạn và đối phương thực lòng thích nhau, hiểu ý.

Tài lộc: Về mặt tài chính, suôn sẻ trong việc thực hiện đầu tư.

Sức khỏe: Lắng nghe cơ thể, chăm chỉ rèn luyện thể chất.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.