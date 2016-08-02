Phụ nữ lấy được đàn ông có tướng này thì cứ “ngồi mát ăn bát vàng”, đếm tiền không xuể

Tâm linh - Tử vi 02/08/2016 20:42

Những người đàn ông có những đặc điểm này thường rất tài giỏi, rất biết kiếm tiền

Trán cao và rộng

Phụ nữ lấy được đàn ông có tướng này thì cứ “ngồi mát ăn bát vàng”, đếm tiền không xuể - Ảnh 1

Đây là biểu hiện của người có đầu óc, hiểu biết sâu rộng, dễ dàng gặt hái được thành công khi còn trẻ

Theo tướng học, những người có trán cao và rộng thường đặc biệt thông minh hơn người, có tầm nhìn bao quát cùng khả năng sáng tạo dồi dào, luôn bắt kịp xu thế của thời đại.

Đôi tai to và dày

Phụ nữ lấy được đàn ông có tướng này thì cứ “ngồi mát ăn bát vàng”, đếm tiền không xuể - Ảnh 2

Đàn ông có đặc điểm này rất tốt, tướng tai của phật Di Lạc. Họ là những người giỏi giang trong kinh doanh, thường có cuộc sống phú quý giàu sang, mang lại đời sống đủ đầy, hạnh phúc cho nửa kia của mình.

Khoảng cách giữa hai đầu lông mày rộng và sắc.

Phụ nữ lấy được đàn ông có tướng này thì cứ “ngồi mát ăn bát vàng”, đếm tiền không xuể - Ảnh 3

Đặc điểm này thể hiện chủ nhân là người có đường tài vận rất tốt. Thành công trong sự nghiệp, tài tiền đủ đầy, cuộc sống sung túc không lo lắng gì

Xương lông mày nhô cao

Phụ nữ lấy được đàn ông có tướng này thì cứ “ngồi mát ăn bát vàng”, đếm tiền không xuể - Ảnh 4

Đàn ông với xương lông mày nhô cao, nhiều thịt, đầu lông mày rộng là tướng đại quý. Họ sống rất tích cực, luôn rất nổ lực trong cuộc sống. Vì vậy mà họ dễ dàng đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Về sau không lo tiền bạc, cuộc sống gia đình hạnh phúc vẹn tròn.

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