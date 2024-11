Phụ nữ có 3 chỗ này càng 'có da có thịt' thì càng nhiều lộc, không phú quý cũng giàu sang

2. Cằm to

Đối với nhiều người phụ nữ thì ai cũng thích cằm thon gọn, và chiếc cằm to có thể là khuyết điểm nhưng trong nhân tướng học chiếc cằm đại diện cho chuyện tình cảm.

Người có cằm to thường hiền lành, tài hoa, trọng nghĩa khí, vô tư, lạc quan. Bên cạnh đó, đây còn là nét tướng của người vượng phu ích tử. Người đàn ông lấy được chắc chắn gia đạo êm ấm, cuộc sống hạnh phúc.

Phụ nữ có tướng càm to, tròn đầy hoặc hai cằm thường có tuổi thọ dài, khả năng sinh con tốt. Trong cuộc sống họ được gặp quý nhân giúp đỡ. Chính vì vậy cuộc sống càng về hậu vận càng hạnh phúc, con cháu hiếu thảo, thành danh.

3. Tai to

Những quý cô sở hữu đôi tai to thường có tính cách thắng thắn, ít khi gặp phải chuyện rủi ro, không may. Họ còn là người túc trí đa mưu, biết nhìn xa trông rộng, giỏi cả kiếm tiền và giữ tiền. Những người phụ nữ như vậy thường có duyên với việc kinh doanh hoặc làm lãnh đạo. Các cụ xưa có câu "tai to là tướng làm quan" để chỉ con đường tài lộc, công danh rộng mở của những người có tướng mạo như vậy.

Phụ nữ nào có đôi tai to, vành tai dày và mềm thì lại càng may mắn, hậu vận an nhàn, về già sẽ được con cháu phụng dưỡng, sống vui vẻ.

