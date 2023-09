Những đứa trẻ là con của Trời Phật, vừa sinh ra đã mang mệnh phú quý, làm giàu cho cha mẹ!

Trẻ sinh ra vào những tháng sinh may mắn này luôn được trời cao che chở, có thần hộ mệnh kề bên, đem đến phú quý tài lộc và may mắn cho gia đình.

Tháng 2 âm lịch

Theo tử vi ngày sinh, trẻ sinh vào tháng 2 âm lịch có tố chất thông minh, nhanh nhạy. Đứa trẻ này luôn thấu hiểu lòng cha mẹ. Trẻ sống lạc quan, tích cực. Khi sinh được đứa trẻ này, cha mẹ cũng hưởng lây phú quý từ con.

Trẻ sinh tháng 2 âm lịch mang đến vận may cho cha mẹ, sự nghiệp hay tiền bạc đều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sinh tháng 2 âm lịch mang đến vận may cho cha mẹ, sự nghiệp hay tiền bạc đều thuận lợi. Dù trai hay gái, nếu có con sinh tháng này cha mẹ cứ yên tâm hưởng phước lộc về sau.

Tháng 8 âm lịch

Tháng 8 là tháng sinh may mắn trong năm, trẻ sinh ra sẽ mang may mắn đến cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sinh vào tháng 8 âm lịch có gia đình phú quý. Đây là tháng sinh âm lịch may mắn trong năm, trẻ sinh ra sẽ mang may mắn đến cho gia đình. Trẻ sẽ trở thành người tài, sau này sẽ thành công vang dội, cha mẹ không phải lo lắng gì. Không chỉ vậy, cha mẹ còn nhận được phú quý, cuộc đời sau này cũng viên mãn, đủ đầy.

Tháng 10 âm lịch

Những trẻ sinh vào tháng 10 âm lịch thường sống thiên về tình cảm. Đây là tháng khi trời mát mẻ, hài hòa, trẻ sinh ra cũng mang theo sự ấm áp, nhẹ nhàng. Trẻ sống nhiệt thành, không toan tính so đo. Từ khi có trẻ, cha mẹ cũng vui vẻ, hạnh phúc hơn. Hơn nữa, đứa trẻ may mắn này sẽ giúp cha mẹ thành công hơn, gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống.

Trẻ có tháng sinh may mắn này sẽ là thần tài, thần may mắn của cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ có tháng sinh may mắn này sẽ là thần tài, thần may mắn của cha mẹ. Nếu có con sinh những tháng này, cha mẹ không cần bận tâm gì, chỉ an nhàn đợi tuổi già hưởng phước từ con!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

