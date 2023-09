Nhâm Tý 45 Tuổi – Dương Nữ

Tướng tinh: Con Beo, Con Dòng: Thanh Đế, quan lộc, tân khổ Mạng: Tang đố Mộc (Cây Dâu Tằm) Sao: Thủy Diệu: tai tiếng, lo buồn Hạn: Toán Tận: Nạn tai, trở ngại Vận Niên : Kê Giáp Viên (Gà về vườn), tốt Thiên Can: Bính gặp Nhâm (Khắc Nhập, Bất lợi) Địa Chi : Thân gặp Tý (Tam hạp, tốt) Xuất hành : Ngày Mồng Một Tết – Từ 5 đến 7 giờ sáng (giờ địa phương) – Đi về hướng Bắc để đón Tài Thần. Màu Sắc: Hạp màu: Đen, Xanh; Kỵ màu: Trắng, Đỏ

Nếu sanh vào tháng Thổ hay vào mùa Thu sẽ dễ thành người giàu sang hay có được chồng tài giỏi, có chức, có danh, sự nghiệp rạng rỡ hơn người. Nghịch sanh lỗi số, phải chịu thăng trầm vào thời Tiền vận. Nhưng không vất vả tấm thân vì cũng nhờ vào sự nghiệp của người chồng nên cuộc sống được cải thiện dần bằng chính công sức hợp tác của chồng và Quý Bà.

Năm nay, Tử vi của Quý Bà chịu ảnh hưởng của một số sao sau đây : Tọa cung Tiểu vận có : Thiên mã, Phi liêm, Thiên việt, Thiên trù, Tang môn, Cô thần…Chiếu có : Bạch hổ, Lộc tồn, Hóa quyền, Tuế phá, Thiên hư, Thiên khốc, Thiên phúc, Triệt, Phượng các, Giải thần, Phục binh, Địa võng, Quả tú, Thiên la, Tuần…Lưu có : Thiên mã, Thiên khốc, Điếu khách, Hóa quyền…Lưu chiếu có : Bệnh phù, Thái tuế, Hóa khoa, Đại hao, Tướng quân, Quốc ấn, Quan phù, Hoa cái…

SỰ NGHIỆP: Năm nay Quý Bà gặp sao Thủy Diệu chiếu mạng, dễ xảy ra chuyện buồn thương hay bị tai tiếng. Sao Thủy Diệu thuộc hành Thủy, đối với mạng Quý Bà trong rủi có may và ảnh hưởng của Sao chiếu mạng không mấy sâu đậm.

Với hạn Toán Tận, công việc làm ăn, mưu sự thường gặp trở ngại, khó khăn và bản thân cần phòng tránh tai nạn.

Vạn niên Kê giáp Viên, khá tốt đối với Quý Bà. Đây là năm có thời gian nghỉ ngơi thoải mái, không lo về kinh tế.

Về Tứ Trụ, với Thiên thắng Địa lợi, công danh tài lộc tài lộc tăng tiến, mưu sự, dù có khó khăn ban đầu, vè sau được thuận lợi. Gia đình, tình cảm tuy có vài nỗi buồn nhưng cũng có nhiều niềm vui, cuộc sống tương đối ấm êm, hưng vượng.

Phối hợp các yếu tố trên đứng về phía Ngũ hành để luận giải năm nay Can Bính thuộc dương có phần tốn hao nhưng cũng có bù đắp. Đặc biệt với Mạng Quý Bà về mặt Ngũ Hành không gây nhiều ảnh hưởng.

Sao Hạn có phần yếu kém, được Vận thế Vận niên tốt đẹp sẽ làm cho cuộc sống tương đối ấm êm và có phần thăng tiến. Cần làm thêm việc thiện, tính toán lợi mình lợi người để hạn chế Hung sát tinh để hóa giải nạn tai thì cuộc sống có phần bình an. Đây là năm tương đối an toàn của Quý Bà.

Xét về mặt Tử Vi, Tiểu vận đi vào cung Cấn đối với tuổi Quý Bà là Bại Địa, bất lợi về danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời còn chiêu cảm các sự chẳng lành do sao hạn Xấu gây nên.

Tọa cung Tiểu Vận có Thiên Mã, Phi liêm, Tang môn, Cô thần công việc làm ăn có nhiều biến động, không được như ý. Một mình Quý Bà phải xoay xở trước tình thế khó khăn. Không nên bỏ vốn đầu tư, buôn bán mà chỉ nên cố gắng ‘lấy công làm lợi’ mới khỏi bị thua thiệt. Đồng tọa có Thiên phúc, Thiên trù Quý Bà có có những cơ may, trong khó khăn được người giúp đỡ và tiền bạc cũng đủ tiêu dùng. Nếu đang làm việc ở hãng, xưởng, công sở nên cố gắng chu toàn trách nhiệm.

Dù ở đó có nhiều đổi thay nhưng Quý Bà cũng được thượng cấp tin cậy, lưu giữ vào vị trí cũ. Nếu đang kinh doanh mua bán, nên cẩn thận về mặt tiền bạc, giấy tờ để tránh khỏi sơ sót, thất thoát. Đặc biệt năm nay đừng tính chuyện lớn, đừng hùn hạp làm ăn mà thêm thất bại.

Hội chiếu có Tứ linh :Hoa, Hổ, Long, Phượng có thể giải trừ mọi chướng duyên, chướng nạn đem lại nhiều may mắn trong lúc Vận thế bất lợi. Nếu biết tạo thêm thiện nghiệp lại càng dễ giải họa, tiêu tai vì Phước tăng thì họa lùi.

Cung mệnh có Bạch hổ bản thân hay chồng con có người ốm nặng, tốn hao tiền bạc. Trong mưu sự khó được như dự tính, tài lợi không như ý và dễ gặp chuyện xui rủi khó lường. Lại nữa, đồng nhập Hạn có nhiều Phá, Bại tinh : Tuế, Khốc, Hư, Không, Phục nên cẩn thận trong giao tiếp, đồng sự có nhiều người chống phá. Vì vậy, đừng quá tin người mà bị lường gạt, lợi dụng.

Lưu chiếu có Tam hợp Mã ngộ Khốc, Khách hội Hóa quyền, Quý Bà thường được người trên quý mến, giúp đỡ công việc làm ăn, nên mất việc này cũng có việc khác.

Cung Tài bạch có Đại hao chiếu nhưng cũng có nhiều Tài tinh hội tụ, dù phải tiêu hao khá nhiều vẫn có phần bù đắp. Nhìn chung các mặt, năm nay Sao Hạn, Tử Vi có phần yếu kém nhờ Vận thế, Vận niên khá tốt nên trong biến động vẫn có lúc an nhàn, tài lộc không thiếu. Dù sao, đây là năm cần phải thủ thế để bảo toàn sự nghiệp, không phải là lúc cao vọng, mong cầu thăng tiến.

TÌNH CẢM: Năm nay, cuộc sống có nhiều biến động, tình cảm vì vậy mà cũng đổi thay nhưng những lo âu buồn phiền muộn nhiều hơn niềm vui. Với Tang, Cô tọa Hạn, Quả tú, Địa võng trực chiếu, nhờ ngộ Tuần nên nỗi lo buồn cũng giảm bớt phần nào. Với bản tính thẳng thắn và có phần nóng nảy, dễ làm mất lòng người bạn đường cũng như bạn bè quen biết. Mặc dù Quý Bà luôn dốc hết tâm sức để xây dựng gia đình, nhưng cũng đừng vì thế mà trở nên ỷ quyền, ỷ lực, dễ gây bất hòa trong tình chồng vợ. Hạn có Đà, Tuế gia đình có những rối rắm do chồng con gây ra mà Quý Bà phải tốn hao. Bên cạnh cũng có những thành tựu do chồng con mang lại.

Với Tứ Hung : Tang, Hổ, Khốc, Hư có tin buồn trong thân tộc và bản thân hay chồng con ốm đau, bị tai nạn.

Đối với Quý Bà đang trong tình trạng độc thân, tình cảm dù có cũng như không vì Quả, cô vẫn còn đeo đẳng. Nên cẩn thận trong quan hệ, rất dễ bị tai tiếng hay gánh lấy đau buồn. Năm nay không thuận cho đại sự nhưng có người hợp ý tâm đồng, muốn tiến đến hôn nhân vẫn có thể thực hiện, dù không mấy tốt.

Quý Bà hạp với người tuổi Nhâm Tý (45 tuổi), Tân Hợi (đồng tuổi), Kỷ Dậu (48 tuổi) ; khắc kỵ với tuổi Canh Thân (37 tuổi), Canh Tuất (47 tuổi), Quý Sửu (44 tuổi), Đinh Mùi (50 tuổi)

SỨC KHỎE: Năm nay ít bị ốm đau khi thời tiết thay đổi. Tuy nhiên, Bệnh phù, Bạch hổ nhập Hạn cẩn thận phòng các bệnh đường máu huyết và đau ốm do các bệnh phụ khoa.

Nhâm Tý tuổi mạng tương sanh

Cuộc đời thường gặp may lành dễ nên

Không thích tranh cạnh, đua chen cho đời

Việc làm cẩn thận, gặp Thời

Gia đình, sự nghiệp lần hồi tiến thăng

Tuổi Xuân cuộc sống khó khăn

Tha phương lập nghiệp, lộc tăng lên dần

Trung niên gặp hội Long Vân

Hậu lai phú túc, nhiều phần an vui

Năm nay có may có xui

Tâm lành, tánh thiện đẩy lùi tai nạn.

NHỮNG ĐIỂM ĐẶC BIỆT TRONG NĂM:

Mùa Xuân: Tháng giêng & 2: Gia đạo bất an, tiền bạc tốn hao, công việc có đổi thay nhưng không thiệt hại. Tháng 3: Trong khó khăn có người giúp đỡ, tài lộc thất thường. Nhiều lo âu.

Mùa Hạ: Tháng 4 & 5: Sức khỏe có vấn đề, có tin buồn hay người thân ốm đau, tai nạn. May mắn trong công việc. Tháng 6: Tài lộc tăng, mưu sự tiền Hung hậu Kiết. Phòng tai nạn.

Mùa Thu: Tháng 7 & 8: Công việc thất thường nhưng tài lộc không giảm, bị tai tiếng. Gia đình rối rắm vì chồng con. Tháng 9: Không nên tranh thắng. Hòa dịu sẽ giải quyết rắc rối.

Mùa Đông: Tháng 10 & 11: Gia đình có tin vui, công việc gặp may mắn. Tài lộc vào từ nhiều nguồn. Tháng 12: Tiêu hao nhưng cũng có bù đắp. Gia đạo an vui.

Cúng Sao Hạn: Hàng tháng, vào lúc 9 giờ tối, ngày 21 Âm lịch, dùng 12 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật, quay mặt về hướng Bắc mà khấn vái.

Tuy nhiên việc cúng sao giải hạn trong 12 tháng cho đúng bài bản vào các ngày cố định của từng vị sao, không phải ai cũng thực hiện được với nhiều lý do riêng của mỗi người.

Vì vậy để tiện cho việc hóa giải ngũ hành của từng sao xấu, người bị sao hạnchiếu nên đeo vật phẩm phong thủy cho phù hợp để hóa giải ngũ hành của sao xấu hoặc tăng cường cát khí của ngũ hành sao tốt.