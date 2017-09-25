Nếu cưới 3 con giáp này, đàn ông từ tay trắng cũng trở thành đại gia giàu có, sung túc đến cuối đời

Họ quán xuyến gia đình, nhà cửa con cái rất giỏi. Chắc chắn những người chồng sẽ yên tâm xây dựng sự nghiệp thành công vang dội. Trong cuộc sống, quý cô tuổi Thân thường tài giỏi hơn người. Khi khó khăn, họ luôn biết cách giải quyết êm đẹp, giúp chồng chuyển bại thành thắng, từ tay trắng trở nên giàu sụ.

Phụ nữ tuổi Thân rất yêu thương và quan tâm đến gia đình Họ kính trọng và có hiếu với cha mẹ đẻ và gia đình nhà chồng. Họ luôn tôn trọng tình cảm vợ chồng tương thân tương ái, quyết tâm chung sống với nhau cho đến khi đầu bạc răng long. Chính vì vậy, tuổi Thân luôn khiến chồng không chỉ thương yêu mà còn tự hào khi lấy họ làm vợ.

Tuổi Dần

Tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, giỏi tổ chức, biết nhìn xa trông rộng và giỏi nhìn người. Họ rất thông minh, tháo vát, biết xoay chuyển tình thế, là phụ tá đắc lực giúp chồng thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong tương lai. Con gái tuổi Dần giỏi gánh vác các việc quan trọng trong nhà. Nếu chồng đi công tác, không có thời gian cho gia đình, người vợ tuổi Dần sẽ đảm đương mọi thứ, giúp chồng yên tâm làm việc.

Người đàn ông nào cưới được phụ nữ tuổi Dần, sự nghiệp sẽ ăn nên làm ra, tiền bạc đổ về ào ạt, vận may tự động kéo đến, sung túc suốt đời.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là những người hào kiệt, mạnh mẽ và vô cùng trọng nghĩa khí. Họ luôn đấu tranh vì công lý, tính tình hòa đồng, thân thiện nên có nhiều quý nhân phù trợ. Sau khi cưới, nếu người chồng có tính cách yếu đuối, nhu nhược thì phụ nữ tuổi này sẽ trở thành trụ cột của gia đình. Họ vốn có đầu óc thông minh, khả năng giao tiếp giỏi nên sẽ là cánh tay đắc lực giúp đỡ chồng những lúc khó khăn. Họ còn giúp sự nghiệp của chồng thăng tiến lên cao nhất trong tương lai.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm