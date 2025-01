Năm Ất Tỵ 2025 tuổi nào xông đất tốt để mang “vía lành” cho gia chủ: Đón ĐÚNG người ắt nghênh LỘC đầy nhà

Theo đó, xông đất (hay còn gọi là xông nhà) là một trong những phong tục truyền thống lâu đời của người Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán, thường được thực hiện vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán. Phong tục này có ý nghĩa rất quan trọng với mong muốn cầu may mắn, tài lộc và sức khỏe cho gia đình trong năm mới, cụ thể:

- Cầu may mắn và tài lộc: Người xông đất được cho là sẽ mang lại vận may cho gia đình trong năm mới. Nếu người xông đất là người có tài lộc, may mắn, việc xông đất sẽ mang lại sự thịnh vượng, tài chính dồi dào, và công việc thuận lợi cho gia đình.

- Chú trọng vào người xông đất: Người xông đất thường được lựa chọn cẩn thận, vì người này sẽ "mang vận" cho gia đình trong năm mới. Theo quan niệm dân gian, một người xông đất có tính cách tốt, vui vẻ, thành đạt sẽ mang lại năng lượng tích cực cho gia đình trong suốt năm.