Khung từ 11 - 14h ngày 27/7 âm lịch, vận may ập đến, 3 con giáp 'tiền ngập lối về', tài lộc tăng mạnh, vận khí cực thịnh

Tâm linh - Tử vi 11/09/2023 05:26

Từ 11 - 14h ngày 27/7 âm lịch, 3 con giáp này có vận may đỏ rực, làm mưa làm gió trong kinh doanh, kiếm tiền mỏi tay.

Tuổi Tỵ

Từ 11 - 14h ngày 27/7 âm lịch, tài lộc đến gần với người tuổi Tỵ. Cơ hội kinh doanh phát tài liên tục ập đến con giáp này. Nhờ đó họ kiếm tiền dễ dàng, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống sung túc, đủ đầy. Chỉ cần người tuổi Tỵ không ngừng cống hiến, bạn nhất định có thể nhận được kết quả như mong muốn.

Nhìn chung, thời gian này rất đáng mong chờ với nhiều điều mới mẻ. Nếu gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, thì đừng nói đến xe cộ mới, nhà cửa mới cũng sẽ mua được trong tầm tay. Đây cũng là cơ hội tốt cho tuổi Tỵ nâng cao thu nhập.

Khung từ 11 - 14h ngày 27/7 âm lịch, vận may ập đến, 3 con giáp 'tiền ngập lối về', tài lộc tăng mạnh, vận khí cực thịnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu vốn rất chăm chỉ, luôn có chí cầu tiến trong công việc. Họ không dễ dàng đầu hàng trước những khó khăn trong công việc hằng ngày hay cuộc sống, mà không ngừng thay đổi bản thân để thích ứng cũng như tạo ra được giá trị cho chính mình.

Tử vi dự đoán, từ 11 - 14h ngày 27/7 âm lịch, người tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần vì được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Công việc tưởng rằng sẽ giậm chân tại chỗ nhưng thời gian này bất ngờ thuận lợi và giúp tinh thần tuổi Dậu phấn chấn và thoải mái hơn. 

Khung từ 11 - 14h ngày 27/7 âm lịch, vận may ập đến, 3 con giáp 'tiền ngập lối về', tài lộc tăng mạnh, vận khí cực thịnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xin chúc mừng các bạn tuổi Sửu công việc sẽ thăng tiến từ 11 - 14h ngày 27/7 âm lịch. Nếu con giáp này có thể tăng tốc độ làm việc lên thì hiệu quả đạt được sẽ khả quan hơn rất nhiều. Từ đó cũng kéo theo thu nhập tăng gấp bội.

Về chuyện tình cảm, người tuổi Sửu cần có sự chia sẻ thấu hiểu hơn giữa bạn và người ấy. Giữa 2 bạn nên có một sự thẳng thắn, chia sẻ để mọi chuyện không đi vào ngõ cụt. Bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian chăm sóc cho cơ thể của mình dù công việc có bận rộn đến đâu.

Khung từ 11 - 14h ngày 27/7 âm lịch, vận may ập đến, 3 con giáp 'tiền ngập lối về', tài lộc tăng mạnh, vận khí cực thịnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá ùn ùn, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá ùn ùn, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Tử vi chỉ rõ sẽ có 3 con giáp may mắn phát tài trong 11 ngày tới, đón nhận rất nhiều cơ hội kiếm tiền thuận lợi, tài lộc thăng tiến ngoạn mục, số dư tài khoản nhảy vọt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày 27/7 âm lịch tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp con giap may man tu vi hang ngay tử vi cuối tháng 7 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 28 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 58 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 1 giờ 28 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng