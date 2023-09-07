Khung từ 10 - 14h ngày 23/7 âm lịch, lộc trời như thác đổ, 3 con giáp hứng trọn vẹn vận may, đào trúng kho vàng, tiền nhét đầy kho, đổi số đổi đời

Tâm linh - Tử vi 07/09/2023 05:15

Theo tử vi, từ 10 - 14h ngày 23/7 âm lịch sẽ là khoảng thời gian những người thuộc 3 con giáp này công việc hanh thông, tài lộc rủng rỉnh đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi, từ 10 - 14h ngày 23/7 âm lịch là khoảng thời gian rất hứa hẹn đối với những người tuổi Tuất. Cụ thể, họ sẽ đứng trước những lựa chọn và phải đưa ra quyết định quan trọng. Đó là quá trình đòi hỏi sự nghiên cứu nghiêm túc và nỗ lực hết mình song người tuổi này sẽ đưa ra được lựa chọn tốt nhất cho mình. 

Dù làm việc trong lĩnh vực, ngành nghề nào, người tuổi Tuất cũng sẽ đạt được thành công trong sự nghiệp. Họ vốn là những người làm việc gì cũng sẽ hết lòng, đặt tâm huyết vào đó. Sẽ không tránh khỏi những trở ngại trên đường song con giáp này sẽ nhanh chóng giải quyết nhanh chóng, vượt qua và tạo nên bứt phá. Nhìn chung, tương lai rủng rỉnh tiền bạc, sự nghiệp hanh thông đang đón chờ người tuổi Tuất. 

Khung từ 10 - 14h ngày 23/7 âm lịch, lộc trời như thác đổ, 3 con giáp hứng trọn vẹn vận may, đào trúng kho vàng, tiền nhét đầy kho, đổi số đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi thực sự có triển vọng phát triển rất lớn từ 10 - 14h ngày 23/7 âm lịch. Khi đứng trước khó khăn trở ngại, nếu ai đó nản lòng muốn dừng bước thì người tuổi Hợi lại dám đối diện với tâm thế rất chủ động và lạc quan, bình tĩnh. Thái độ tích cực này chính là vũ khí sắc bén để người tuổi này vượt qua khó khăn, đạt được thành công. 

Những kinh nghiệm quý báu đã tích luỹ được và sự giúp đỡ của quý nhân, những chú Heo sẽ gặt hái được thành công. Họ không những đạt được mục tiêu của mình mà còn có thể tạo ra đột phá nếu biết thể hiện sức mạnh của bản thân trong thời cơ thích hợp. Cơ hội phát triển với người tuổi Hợi là rất lớn, chỉ cần có tâm thế chủ động, dám nghĩ dám làm, gặp phải tình huống nào con giáp này cũng có thể xử lý tốt và đạt được thành công. 

Khung từ 10 - 14h ngày 23/7 âm lịch, lộc trời như thác đổ, 3 con giáp hứng trọn vẹn vận may, đào trúng kho vàng, tiền nhét đầy kho, đổi số đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Từ 10 - 14h ngày 23/7 âm lịch, với sự khôn ngoan, khéo léo và năng lực vốn có, người tuổi Tỵ sẽ nhanh chóng giải quyết mọi thứ đang còn dang dở một cách êm xuôi, điều chỉnh kế hoạch mới phù hợp với thực tế. Chừng nào chưa đạt được thành công, họ sẽ không cho phép bản thân được có những suy nghĩ tiêu cực.

Nhìn chung, từ thời điểm này là lúc những người tuổi Tỵ ngày càng trưởng thành hơn. Họ dũng cảm hơn để đối mặt với thử thách, gặp được thời cơ cũng như quý nhân và sẽ phát triển sự nghiệp, tài lộc của mình một cách nhanh chóng. 

Khung từ 10 - 14h ngày 23/7 âm lịch, lộc trời như thác đổ, 3 con giáp hứng trọn vẹn vận may, đào trúng kho vàng, tiền nhét đầy kho, đổi số đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

 

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền vào cuối tháng 8, hồi phục vận may, gom hết tài khí, đầu tư bách phát bách trúng

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền vào cuối tháng 8, hồi phục vận may, gom hết tài khí, đầu tư bách phát bách trúng

Cuối tháng 8, những con giáp sau đây gặt hái được nhiều may mắn trong công việc, tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 23/7 âm lịch tử vi cuối tháng 7 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 2 giờ 28 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 2 giờ 43 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 3 giờ 13 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng