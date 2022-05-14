Khai tài đổi vận trong 2 ngày đầu tuần (16 - 17/5), 3 con giáp được quý nhân ngỏ ý, ban phát may mắn ngập tràn, đường công danh cứ thế thăng tiến như cá gặp nước, rồng thêm cánh

Tâm linh - Tử vi 14/05/2022 23:21

2 ngày đầu tuần (16 - 17/5), 3 con giáp may mắn được quý nhân ngỏ ý, ban phát may mắn ngập tràn, đường công danh cứ thế thăng tiến như cá gặp nước, rồng thêm cánh.

Tuổi Dậu

Dậu là người siêng năng, chăm chỉ vì có kế hoạch cụ thể cho đời mình. Nếu người khác chỉ ham hưởng thụ, thích an nhàn thì Dậu lại không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Con giáp tuổi Dậu không chỉ hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà còn phải giàu sang, phú quý.

Tử vi cho biết trong 2 ngày đầu tuần tới, Dậu chính là con giáp may mắn sẽ chính thức giã từ với giai đoạn khó khăn, chật vật trước đó, mà đón chào vô vàn phúc lộc, tiền tài. Bản mệnh sẽ liên tục trúng đậm nhiều bản hợp đồng lớn, chiến thắng được các đối thủ cạnh tranh và giành về những khoản lợi nhuận kếch xù.

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Tử vi cho biết trong 2 ngày đầu tuần tới, Dậu chính là con giáp may mắn sẽ chính thức giã từ với giai đoạn khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão có tính cách đơn giản và trung thực. Họ thật thà, không biết dùng mưu mô để hại người nhưng lại có bộ óc thông minh, trái tim mạnh mẽ, sống đoan chính, có thái độ tích cực, nghiêm túc với công việc.

2 ngày đầu tuần, Mão chính là con giáp này làm đâu thắng đó, kinh doanh dễ dàng, kiếm tiền cực đỉnh. Chưa hết, họ còn có cơ hội tái ngộ với cố nhân năm xưa, và nhận được sự hỗ trợ to lớn về kinh tế lẫn tinh thần. Trong thời gian này, tuổi Mão chỉ cần làm ăn chăm chỉ, vạch ra chí hướng rõ ràng thì chắc rằng thành công lớn đang chờ bạn phía trước.

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2 ngày đầu tuần, Mão chính là con giáp này làm đâu thắng đó, kinh doanh dễ dàng, kiếm tiền cực đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dù có tuổi thơ khá vất vả, phải chật vật mưu sinh cùng gia đình nhưng Tuất chưa bao giờ xấu hổ về xuất thân của mình. Thậm chí, càng chịu nhiều gian khó con giáp bản lĩnh này càng chứng minh được thực lực của bản thân.

Người tuổi Tuất càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiêu. Đặc biệt, trong khoảng thời gian 2 ngày đầu tuần, người tuổi này không chỉ may mắn trong công danh, tiền bạc mà còn rất may mắn trong tình duyên.

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Người tuổi Tuất càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiêu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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