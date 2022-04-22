Kể từ ngày 23/4, MAY MẮN TRÚNG VÀNG, 3 con giáp này tài lộc tăng cao, công danh khởi sắc, vạn sự thuận lợi, cuộc sống lên hương

Tâm linh - Tử vi 22/04/2022 12:48

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp này may mắn thu nhiều thành quả tốt, sự nghiệp lên hương, tài vận rực rỡ, công danh thuận lợi, vạn sự suôn sẻ kể từ ngày 23/4.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là những người thông minh, tài giỏi, có thể tự chủ cuộc sống của mình và không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Tuy tuổi Dậu thường gặp khá nhiều khó khăn trong con đường sự nghiệp, tài chính nhưng nhờ cố gắng không ngừng nghỉ nên không sớm thì muộn cuộc sống của tuổi Dậu cũng sẽ phát triển vượt bậc.

Kể từ ngày 23/4, vận mệnh của những người tuổi Dậu sẽ có những khoảng sáng, điển hình là vào thời điểm này, vận may của bản mệnh bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ. Với những người tuổi Dậu đang làm ăn kinh doanh có thể ký kết được một vài hợp đồng béo bở và nhờ đó mà cải thiện thu nhập.

con giap may man 1
Kể từ ngày 23/4, vận mệnh của những người tuổi Dậu sẽ có những khoảng sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp cho hay, người thuộc con giáp Sửu rất năng nổ, có chủ kiến, vui vẻ, nhiệt tình và xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân rất tốt, trong các tình huống xã hội họ luôn tỏ ra đẹp trai và rất ngọt ngào.

Kể từ ngày 23/4, con giáp tuổi Sửu sẽ có những giải thưởng lớn và may mắn lớn, hãy sống vui vẻ, khỏe mạnh, may mắn sẽ đến với bạn, túi tiền rủng rỉnh, nhìn chung đây là khoảng thời gian tương đối may mắn. Nếu chăm chỉ làm ăn nhất định sẽ có tài lộc vượng phát, vinh hoa phú quý, tài lộc không ngừng tăng lên, ngày càng hanh thông, tài lộc kéo đến, sự nghiệp thăng hoa, vạn sự như ý.

con giap may man 2
Kể từ ngày 23/4, con giáp tuổi Sửu sẽ có những giải thưởng lớn và may mắn lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ công thành danh toại nhờ vào vận may được chỉ sẵn trong số mệnh của mình, họ gặp được nhiều quý nhân, được tạo nhiều điều kiện để phát triển. Không những vậy, người tuổi Tỵ luôn biết nắm bắt cơ hội thì họ đã gặt hái được thành công vang dội.

Tử vi 12 con giáp có nói, kể từ ngày 23/4, con giáp may mắn tuổi Tỵ sẽ bước qua một giai đoạn quan trọng, sự nghiệp sẽ được nâng lên tầm cao mới, kéo theo tài vận dồi dào đáng kể. Đặc biệt, người tuổi Tỵ không thành Rồng cũng thành Phượng, công việc ngày càng thăng tiến, cuộc sống gia đạo lại ấm êm bền vững.

con giap may man 3
Kể từ ngày 23/4, con giáp may mắn tuổi Tỵ sẽ bước qua một giai đoạn quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9 giờ ngày 23/4, trời cao ban TÀI LỘC, 3 con giáp này sự nghiệp hưng thịnh, của cải dồi dào, công danh xuôi thuận, tiền tiêu thả ga, ăn nên làm ra, cầu được ước thấy

Đúng 9 giờ ngày 23/4, trời cao ban TÀI LỘC, 3 con giáp này sự nghiệp hưng thịnh, của cải dồi dào, công danh xuôi thuận, tiền tiêu thả ga, ăn nên làm ra, cầu được ước thấy

Theo tử vi 12 con giáp, hưởng trọn LỘC TRỜI, 3 con giáp này cầu được ước thấy, làm gì cũng ra tiền, hỷ sự hòa phát, danh lợi song toàn, vạn sự như ý vào lúc đúng 9 giờ ngày 23/4.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 23/4 tử vi ngày 23/4/2022 tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi con giáp giàu có

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm